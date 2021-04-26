Василий Каверин выиграл золотую медаль весовой категории до 81 кг
Воспитанник областной школы высшего спортивного мастерства, мастер спорта России Василий Каверин победил на первенстве мира по боксу среди юниоров 2002-2003 годов рождения, которое 23 апреля завершилось в польском городе Кельце. В аэропорту Иркутска 25 апреля Василия встречали родственники, друзья, представители Иркутской областной федерации бокса, министерства спорта региона, государственного училища олимпийского резерва и СМИ.
Василий Каверин выступал в весовой категории до 81 кг. На турнире он провёл пять победных схваток, завоевав золотую медаль. В 1/16 финала иркутский боксёр со счётом 5:0 выиграл у армянского спортсмена. Во втором бою, в 1/8 финала, он победил раздельным решением судей 4:1 представителя Бразилии. В четвертьфинале Василий убедительно выиграл единогласным решением судей у сербского спортсмена. В полуфинале Каверин победил украинского боксёра — 5:0. В финале Василий одержал победу над черногорским спортсменом раздельным решением судей — 4:1.
Сам Василий Каверин считает, что самыми напряжёнными схватками были бои ближе к финалу и финал.
- В финале был представитель Черногории. Проходил поединок тяжело и напряжённо, соперник шёл всегда вперёд и не давал совсем отдохнуть. Тяжело было и в полуфинале, - подчеркнул иркутянин.
Как отмечает тренер спортсмена Аркадий Казюка, победа на первенстве мира – это результат восьмилетней спортивной работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Иркутский боксёр победил на первенстве мира в Польше
Общество, Фото:
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