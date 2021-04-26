Иркутский боксёр победил на первенстве мира в Польше

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Василий Каверин выиграл золотую медаль весовой категории до 81 кг



Воспитанник областной школы высшего спортивного мастерства, мастер спорта России Василий Каверин победил на первенстве мира по боксу среди юниоров 2002-2003 годов рождения, которое 23 апреля завершилось в польском городе Кельце. В аэропорту Иркутска 25 апреля Василия встречали родственники, друзья, представители Иркутской областной федерации бокса, министерства спорта региона, государственного училища олимпийского резерва и СМИ.



Василий Каверин выступал в весовой категории до 81 кг. На турнире он провёл пять победных схваток, завоевав золотую медаль. В 1/16 финала иркутский боксёр со счётом 5:0 выиграл у армянского спортсмена. Во втором бою, в 1/8 финала, он победил раздельным решением судей 4:1 представителя Бразилии. В четвертьфинале Василий убедительно выиграл единогласным решением судей у сербского спортсмена. В полуфинале Каверин победил украинского боксёра — 5:0. В финале Василий одержал победу над черногорским спортсменом раздельным решением судей — 4:1.



Сам Василий Каверин считает, что самыми напряжёнными схватками были бои ближе к финалу и финал.



- В финале был представитель Черногории. Проходил поединок тяжело и напряжённо, соперник шёл всегда вперёд и не давал совсем отдохнуть. Тяжело было и в полуфинале, - подчеркнул иркутянин.



Как отмечает тренер спортсмена Аркадий Казюка, победа на первенстве мира – это результат восьмилетней спортивной работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

