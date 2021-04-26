В Забайкалье появится «мистический» турмаршрут на поезде

Воспользоваться им смогут гости и жители региона



В Забайкальском крае в ближайшее время может появиться туристический маршрут «Мистическое Забайкалье» по направлениям Иркутск – Могойтуй, Иркутск – Карымское с доставкой туристов из Иркутска, Улан-Удэ и Читы. Об этом рассказали на совещании в министерстве экономического развития региона, курирующем сферу туризма.



- Вместе с Забайкальским филиалом вагонного участка Читы Федеральной пассажирской компании мы планируем большую и плотную совместную работу по организации туристских потоков на территории региона. Сейчас рассматриваются направления турмаршрутов как внутри региона, так и за его пределами, – рассказал зампред правительства Забайкалья Александр Бардалеев.



Туристы посетят сакральные буддийские места, природные и исторические памятники: дацаны, национальный парк «Алханай», чашу Чингисхана, озеро Ножий. Маршрут будет действовать с мая по октябрь и длиться от двух до пяти дней. Также в ведомстве добавили, что в поездах, задействованных на обслуживании туристов, будут продавать сувениры, изготовленные мастерами региона.



- Для организации качественного транспортно-туристического продукта Забайкалью нужно чтобы все заинтересованные в этом компании работали слаженно. Забайкальский филиал гарантирует нам безопасный и комфортный подвижной состав, горячее питание для туристов,- добавила новый замминистра экономического развития Забайкалья Юлия Иванова.



Окончательное решение о запуске турмаршрута «Мистическое Забайкалье» будет принято в мае 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства.

