Бурятская станция переливания крови ищет врачей

Служба крови – единственное учреждение, которое занимается заготовкой и производством компонентов донорской крови в Бурятии



Служба крови Бурятии приглашает специалистов до 50 лет на замещение следующих вакантных должностей с единовременной выплатой в размере 500 тысяч рублей:



- врач-трансфузиолог,

- врач-методист,

- врач клинической лабораторной диагностики.



Врачам необходимо будет отработать в организации 3 года.



- Служба крови – единственное учреждение, которое занимается заготовкой и производством компонентов донорской крови в Республике Бурятия и, конечно, имеет свою специфику. Мы призываем врачей попробовать свои силы в работе в нашей организации. Хочется, отметить, что переобучение специалистов пройдёт за счёт организации, поэтому волноваться не стоит, - отметила главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.



Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 8 до 16.30 часов по номеру 8(3012) 23-23-47.

