Служба крови – единственное учреждение, которое занимается заготовкой и производством компонентов донорской крови в Бурятии
Служба крови Бурятии приглашает специалистов до 50 лет на замещение следующих вакантных должностей с единовременной выплатой в размере 500 тысяч рублей:
- врач-трансфузиолог,
- врач-методист,
- врач клинической лабораторной диагностики.
Врачам необходимо будет отработать в организации 3 года.
- Служба крови – единственное учреждение, которое занимается заготовкой и производством компонентов донорской крови в Республике Бурятия и, конечно, имеет свою специфику. Мы призываем врачей попробовать свои силы в работе в нашей организации. Хочется, отметить, что переобучение специалистов пройдёт за счёт организации, поэтому волноваться не стоит, - отметила главный врач Бурятской республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева.
Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни с 8 до 16.30 часов по номеру 8(3012) 23-23-47.
Бурятская станция переливания крови ищет врачей
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