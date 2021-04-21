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Движение на трассе в Бурятии восстановлено

Движение на трассе в Бурятии восстановлено
Общество,  Фото:предоставлено минтрансом Бурятии
Уровень воды в реке понизился

Автомобильное движение на автодороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино полностью восстановлено, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.

Накануне, 20 апреля, из-за подъёма воды в реки Селенга на дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино движение было перекрыто. В данное время уровень воды спал и движение полностью восстановлено.

Как сообщал «Байкал-Daily», ситуацию контролировали местные власти, а также специалисты регионального МЧС. 
дороги
 
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