Уровень воды в реке понизился
Автомобильное движение на автодороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино полностью восстановлено, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.
Накануне, 20 апреля, из-за подъёма воды в реки Селенга на дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино движение было перекрыто. В данное время уровень воды спал и движение полностью восстановлено.
Как сообщал «Байкал-Daily», ситуацию контролировали местные власти, а также специалисты регионального МЧС.
Движение на трассе в Бурятии восстановлено
Общество, Фото:
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