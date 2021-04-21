Движение на трассе в Бурятии восстановлено

Общество, Фото: предоставлено минтрансом Бурятии

Уровень воды в реке понизился



Автомобильное движение на автодороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино полностью восстановлено, сообщили в министерстве транспорта Бурятии.



Накануне, 20 апреля, из-за подъёма воды в реки Селенга на дороге Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино движение было перекрыто. В данное время уровень воды спал и движение полностью восстановлено.



Как сообщал «Байкал-Daily», ситуацию контролировали местные власти, а также специалисты регионального МЧС.

