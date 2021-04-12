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Сельчанам в Бурятии вернули деньги за холод в квартирах

Сельчанам в Бурятии вернули деньги за холод в квартирах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Произведён перерасчёт платы за коммунальную услугу

В Курумканском районе Бурятии ресурсоснабжающая организации ООО «Универсал» нарушала закон о теплоснабжении.

Прокурорской проверкой установлено, что на протяжении отопительного периода 2020-2021 годов произошло несколько аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в селе Курумкан. В результате аварий предоставление коммунальных услуг приостанавливалось и ограничивалось без предварительного уведомления потребителей.

К примеру, в январе 2021 года вследствие аварии была ограничена подача тепла для жителей трёх многоквартирных домов и двух социальных объектов. За время устранения аварии температура в помещениях опускалась ниже нормы. Теплоснабжение восстановлено спустя восемь часов.

По закону, при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, изменяется размер платы за коммунальные услуги.

Директору ресурсоснабжающей организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого жителям произведён перерасчёт на общую сумму 157 тысяч рублей. Должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура теплоснабжение
 
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