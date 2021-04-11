В Улан-Удэ дизайн новой школы сравнили с офисным

















Один из подписчиков, правда, обратил внимание на покрытие полов. В коридорах вместо традиционного линолеума теперь скользкий кафель.



- Дети там не падают, в 63 школе такие скользкие полы плиточные, кафельные, - отметил он.



На эту ремарку председатель городского комитета по образованию ответила:



- Все работы выполняются в соответствии с проектом, который прошёл государственную экспертизу.



В 2018 году прежнее здание школы №40 1960 года постройки



На строительство нового здания школы было выделено более 500 млн рублей.

Другим пользователям вид новой школы пришёлся по душе. Они пишут: «Очень современно, даже не верится, что в нашей республике строят все больше и больше школ нового формата», «Очень рада новому зданию любимой школы, которую закончила и работала потом 5 лет. Здание просто шикарное, супер!», «Очень шикарно! Современный стиль, Дай Бог, все такие школы будут!»Один из подписчиков, правда, обратил внимание на покрытие полов. В коридорах вместо традиционного линолеума теперь скользкий кафель.- Дети там не падают, в 63 школе такие скользкие полы плиточные, кафельные, - отметил он.На эту ремарку председатель городского комитета по образованию ответила:- Все работы выполняются в соответствии с проектом, который прошёл государственную экспертизу.В 2018 году прежнее здание школы №40 1960 года постройки признали аварийным . В 2019 году оно было снесено . Часть учащихся распределили по другим школам, остальных переселили во временное здание по улице Пушкина, 40.На строительство нового здания школы было выделено более 500 млн рублей.

























Председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова показала, как выглядит новое здание школы №40 изнутри. Школа должна распахнуть двери в этом году.Татьяна Митрофанова особо отметила «современную инфраструктуру и необычный дизайн фойе».- Установлены все системы, обеспечивающие безопасность учащихся. Кабинеты оснащены мебелью и оборудованием. Таблички классов написаны на двух языках (русском и бурятском), а также шрифтом Брайля. Кабинеты отвечают всем требованиям для реализации общеобразовательных и дополнительных программ, - написала на своей странице председатель городского комитета по образованию.В трёхэтажном здании школы имеются спортивный и актовый залы, библиотека, столовая, лифты и подъёмники для маломобильных граждан. На территории расположены две спортивные и игровые площадки, места отдыха для учащихся.- После передачи здания школе, начнётся работа по получению экспертиз МЧС, Роспотребнадзора и лицензии, - уточнила Татьяна Митрофанова.Мнения пользователей по поводу дизайна здания разделились. Одна из подписчиц сочла, что учреждение больше похоже на офис, чем на школу.- Что в этом крутого? Школа – это не офис, это место, где дети проводят много времени и всегда считалось, что школа это второй дом. Я бы не хотела жить в офисе. Но это сугубо мое мнение, - поделилась улан-удэнка.Татьяна Митрофанова не прошла мимо этого замечания. Она поблагодарила девушку за мнение, но дала понять, что не согласна.- Может, на фото смотрится как офис. Но реально очень красиво. Особенно стеклянная крыша.