Улан-удэнцев шокировало закрытие школы №40

В образовательном учреждении запрещено начинать учебный год
Здание школы № 40 на проспекте 50-летия Октября 29 в Улан-Удэ призвано аварийным и подлежащим сносу из-за трещины фундамента. Начинать учебный год в ней запрещено. Об этом массово в соцсетях сообщают ученики образовательного учреждения и их родители.
Недавно ушедшие на каникулы школьники и их родители шокированы. Кто-то пытается бороться, а кто-то уже решил, какую школу выберет.
- Сегодня объявили новость, о том, что школу номер 40 закрывают! Комитет хочет ликвидировать её как предприятие! Помогите! Наши учителя могут остаться без работы, а дети будут раскиданы кто куда! – пишут люди.
- 40 школу хотят ликвидировать. Куда наши дети? Учащихся почти 1000 человек. Дурдом.
- Я люблю эту школу! Не надо! Только привыкла к ней, как к родной. Все школы переполнены. А что делать детям, у которых школа по месту жительства- № 40?
- Что происходит в нашем городе? 40 школа идет под снос! 1100 детей учатся в ней. Да, школа старая, но она с 2012 года на контроле. Неужели за шесть лет нельзя было решить вопрос о строительстве нового здания. А сейчас как гром среди ясного неба - здание будет снесено! Что ожидает детей? Что будет с учителями?
- Люблю тебя, моя родная школа. Почему именно наша школа?? Надеюсь её быстро перестроют.
- Господи, какие вы глупые, дети, очевидно, что не будет тут новой школы, тут будет новая высотка, четвёртая.
- Ребят, все не так плохо. Сегодня на собрании сказали, что возможно просто дадут другое здание.
В частности, по словам присутствовавших на собрании, городские власти назвали как вариант здание пустующего железнодорожного института.
В мэрии «Байкал-Daily» сообщили, что официальный комментарий председателя комитета по образованию Ульяны Афанасьевой будет представлен позже.
Школа №40 была создана в 1961 году.
Похожая ситуация сложилась со школой №2, которая была признана аварийной ещё в 2012 году. Ремонтные работы шли пять лет: за это время уволились многие учителя, ученики были раскиданы по нескольким образовательным учреждениям. Школа была фактически построена заново, а открылась только в сентябре 2017 года.
Улан-удэнцев шокировало закрытие школы №40
Общество, Фото:
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