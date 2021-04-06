Открытие «Кубка Байкала» состоится 8 мая в ФСК
С 7 по 9 мая в Улан-Удэ пройдут всероссийские спортивные соревнования по тхэквондо ИТФ «Кубок Байкала 2021». Турнир проведут в возрастных группах: 11-13 лет, 14-17 лет, 18 лет и старше. Открытие соревнований состоится 8 мая в 14:00 в физкультурно-спортивном комплексе, сообщает федерация тхэквондо РБ.
Напомним, что чемпионат и первенство Бурятии по тхэквондо состоятся с 10 по 13 декабря в Улан-Удэ. Также в эти дни в городе будет проведён фестиваль этого вида спорта.
Возрастное ограничение 6+
Улан-Удэ примет всероссийские соревнования по тхэквондо
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