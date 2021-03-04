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В Бурятии второй день меньше 100 заразившихся коронавирусом

В Бурятии второй день меньше 100 заразившихся коронавирусом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Коронавирус унёс жизни ещё двух больных

По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии за последние сутки выявили 96 больных коронавирусом.

Второй день суточный прирост больных меньше 100, накануне было 98 заражённых. Отметим, долгое время ежедневно суточный прирост был более 100 человек, а осенью каждый день выявляли более 200-т больных. Рекордом остаётся +281 заражённый за сутки.

Из 96 новых случаев коронавируса 73 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.

Общее число случаев заражения COVID-2019 в Бурятии с начала пандемии достигло 34 133. Из них 54% (18 076) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время выздоровели 31 904 человека, или 93%. Накануне вылечились 147 пациентов.

За последние сутки скончались двое больных коронавирусом. С начала пандемии в Бурятии умер 721 человек.

В стационарах республики получают лечение 752 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 469. В отделениях реанимации находятся 79 пациентов (из них старше 65 лет – 47), на ИВЛ 44 пациента (из них старше 65-ти – 26).

Занятость коечного фонда составляет 71%.

Амбулаторное лечение проходят 756 пациентов с COVID-19. Наблюдается 90 человек.

Круг контактных лиц составляет 3321 человек.

Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 183 га.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Селенгинском районе Бурятии введены дополнительные ограничительные мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19.

Монголия собирается открыть границы с 1 мая.



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