На контрольно-пропускных пунктах уже провели работу над улучшением санитарно-гигиенической обстановки
Сегодня, 3 марта, правительство Монголии на своём заседании решило открыть границы с 1 мая. Об этом рассказал вице-премьер и глава государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) С. Амарсайхан.
С. Амарсайхан отметил, что премьер Л. Оюун-Эрдэнэ на встрече с представителями туристической отрасли на прошлой неделе выразил позицию о принятии всевозможных мер для начала отраслевой деятельности в обычном режиме. При этом он также упомянул, что работа над открытием границ с 1 мая ведётся в случае эффективного проведения масштабной вакцинации населения и соблюдения надлежащего санитарно-противоэпидемического режима госорганов и частного сектора. В связи с этим рабочая группа ГЧК по обеспечению готовности контрольно-пропускных пунктов работала над улучшением санитарно-гигиенической обстановки на КПП в сомонах Алтанбулаг и Замын-Ууд, а также в западных и восточных приграничных районах.
Вице-премьер также напомнил, что все соответствующие учреждения и организации должны обеспечить готовность на всех уровнях в связи с данным решением правительства. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
Монголия собирается открыть границы с 1 мая
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Дарима Сандакова получила диплом престижного технического вуза
За второе место наградили консервированной кашей
Люди просят вернуть светофоры на прежние места
Сосны с главной ёлки перерабатываются в мульчу
Надежда Низовкина вернулась в изолятор из больницы
Нинель Старикова после войны переехала в Улан-Удэ из Иркутска
«Князь Игорь» долго считался визитной карточкой Бурятского оперного театра
Старые заборы представляют опасность для людей и портят облик города
Курящие соседи отравляют жизнь многих жителей Бурятии
В этот день было продано более 250 театральных билетов
Принимал зачёты начальник парашютно-десантной службы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда МЧС
Для спасения двухмесячной Адисы нужен ещё 131 миллион рублей
На пост претендовали три известных человека
Девушка сняла ролик о том, как по мнению других живут буряты
6 марта на станции переливания крови состоится рабочая суббота