Монголия собирается открыть границы с 1 мая

На контрольно-пропускных пунктах уже провели работу над улучшением санитарно-гигиенической обстановки



Сегодня, 3 марта, правительство Монголии на своём заседании решило открыть границы с 1 мая. Об этом рассказал вице-премьер и глава государственной чрезвычайной комиссии (ГЧК) С. Амарсайхан.



С. Амарсайхан отметил, что премьер Л. Оюун-Эрдэнэ на встрече с представителями туристической отрасли на прошлой неделе выразил позицию о принятии всевозможных мер для начала отраслевой деятельности в обычном режиме. При этом он также упомянул, что работа над открытием границ с 1 мая ведётся в случае эффективного проведения масштабной вакцинации населения и соблюдения надлежащего санитарно-противоэпидемического режима госорганов и частного сектора. В связи с этим рабочая группа ГЧК по обеспечению готовности контрольно-пропускных пунктов работала над улучшением санитарно-гигиенической обстановки на КПП в сомонах Алтанбулаг и Замын-Ууд, а также в западных и восточных приграничных районах.



Вице-премьер также напомнил, что все соответствующие учреждения и организации должны обеспечить готовность на всех уровнях в связи с данным решением правительства. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

