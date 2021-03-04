В Селенгинском районе Бурятии введены ограничительные меры

«Расслабляться рано», - отмечает Алексей Цыденов
В Селенгинском районе Бурятии введены дополнительные ограничительные мероприятия в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по COVID-19.
С 4 марта в течение 14 дней на территории района приостановлено проведение любых досуговых, спортивных, культурных мероприятий с очным участием зрителей. Приостановлена работа предприятий общепита, кинозалов, учреждений культуры и допобразования.
Выезд спортивных команд для участия в соревнованиях за пределами района допускается только при наличии результатов лабораторного обследования на COVID-19.
Во всех организациях и предприятиях района будут усилены противоэпидемические мероприятия. Также Глава Бурятии поручил увеличить количество мобильных групп для контроля профилактических мер.
Алексей Цыденов дал поручение муниципалитету и минэкономики Бурятии разработать меры поддержки предпринимателей района в период карантина.
Минздраву Бурятии поручено организовать тестирование всех контактных лиц. Специалистами министерства будет проведена корректировка распределения вакцины от коронавируса для приоритетного направления доз в очаг инфицирования. В районе имеется достаточный запас лекарственных средств. Бесплатными препаратами для амбулаторного лечения обеспечены 1224 пациента из средств федерального бюджета и 718 болеющих - за счет республиканского бюджета.
- Я прошу всех глав муниципальных образований обратить особое внимание на эту ситуацию в Селенгинском районе. В течение всего прошлого года была выстроена система профилактических мер. Стоило расслабиться - мы имеем такую ситуацию. Активизируйте работу районных оперштабов, усильте контрольные мероприятия. Расслабляться рано, - отметил глава Бурятии.
Решения оперштаба будут внесены в указ главы Бурятии накануне, и ограничительные мероприятия вступят в силу в четверг, 4 марта, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», средней школе № 4 в Гусиноозёрске произошла вспышка коронавируса. В этой связи детей перевели на дистанционное обучение.
В Селенгинском районе Бурятии введены ограничительные меры
Общество, Фото:
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