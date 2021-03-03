В Бурятии впервые за долгое время выявили менее 100 больных коронавирусом

Круг контактных лиц составляет 3283 человек.







По информации управления Роспотребнадзора, в Бурятии на утро 3 марта общее число случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило отметку в 34 тысячи и достигло. Из ни 54% (18 028) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.За последние сутки коронавирус выявили. Впервые за долгое время суточный прирост упал ниже психологической отметки в 100 заражённых. С осени, когда началась вторая волна коронавируса, ежедневно выявляли более 200-т больных, рекордом стал +281. После нового года заболеваемость потихоньку пошла на спад, в последние несколько недель каждый день было чуть более 100 заболевших.Из 98 новых случаев коронавируса 74 человека были обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные и лица, обследованные с профцелью.Накануне выздоровели сразу 170 пациентов с коронавирусом. За всё время вылечились 31 757 человек, или 93%.Летальные исходы уже долгое время происходят ежедневно. Так, вчера умерли ещё два пациента. С начала пандемии коронавирусСегодня в стационарах республики лечатся 752 пациента с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 473. В отделениях реанимации находится 81 пациент (из них старше 65 лет – 52), на ИВЛ 45 пациентов (из них старше 65-ти – 26).Занятость коечного фонда составляет 70%.Амбулаторное лечение проходят 809 пациентов с COVID-19. Наблюдается 108 человек.