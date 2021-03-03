Жителей Бурятии призвали жаловаться на курящих соседей

Курящие соседи отравляют жизнь многих жителей Бурятии



Жительница села Бичура Бичурского района Бурятии живёт на втором этаже двухэтажного дома. Под её квартирой живут люди, которые постоянно курят в подъезде. Запах табака проникает в квартиру некурящей женщины.



Она и её муж делали замечания курягам, чтобы те выходили на улицу или курили у себя на балконе. Однако, по словам женщины, соседи игнорируют эти просьбы.



- У меня маленькие дети, сами мы не курим, и весь этот дым поднимается к нам на этаж, даже в прихожей присутствует запах табака, просто уже невозможно! – возмущается женщина в группе «Бичура-инфо. 24/7».



Она спросила, куда можно пожаловаться на курящих соседей, чтобы их привлекли к ответственности.



На этот вопрос в группе «Бичура-инфо» ответил председатель комитета муниципальной службы и правого обеспечения Дмитрий Ваганов.



- Курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, запрещено. За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции устанавливается, в частности, гражданско-правовая ответственность и административный штраф в размере от 500 до 1 500 руб. (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ; п. 10 ч. 1 ст. 12, ст. 23 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ), - пояснил Ваганов.



Для разрешения проблемы женщине необходимо обратиться в участковый пункт полиции, либо в ОВД, и настоять, чтобы по данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.



Также можно обратиться в орган регионального государственного жилищного надзора, например, в жилищную инспекцию (ч. 1 ст. 23.3, ст. ст. 23.55, 28.2, ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).





