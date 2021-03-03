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Жителей Бурятии призвали жаловаться на курящих соседей

Жителей Бурятии призвали жаловаться на курящих соседей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Курящие соседи отравляют жизнь многих жителей Бурятии

Жительница села Бичура Бичурского района Бурятии живёт на втором этаже двухэтажного дома. Под её квартирой живут люди, которые постоянно курят в подъезде. Запах табака проникает в квартиру некурящей женщины.

Она и её муж делали замечания курягам, чтобы те выходили на улицу или курили у себя на балконе. Однако, по словам женщины, соседи игнорируют эти просьбы.

- У меня маленькие дети, сами мы не курим, и весь этот дым поднимается к нам на этаж, даже в прихожей присутствует запах табака, просто уже невозможно! – возмущается женщина в группе «Бичура-инфо. 24/7».

Она спросила, куда можно пожаловаться на курящих соседей, чтобы их привлекли к ответственности.

На этот вопрос в группе «Бичура-инфо» ответил председатель комитета муниципальной службы и правого обеспечения Дмитрий Ваганов.

- Курение табака в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах, запрещено. За нарушение законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции устанавливается, в частности, гражданско-правовая ответственность и административный штраф в размере от 500 до 1 500 руб. (ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ; п. 10 ч. 1 ст. 12, ст. 23 Закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ), - пояснил Ваганов.

Для разрешения проблемы женщине необходимо обратиться в участковый пункт полиции, либо в ОВД, и настоять, чтобы по данному факту был составлен протокол об административном правонарушении.

Также можно обратиться в орган регионального государственного жилищного надзора, например, в жилищную инспекцию (ч. 1 ст. 23.3, ст. ст. 23.55, 28.2, ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ).


курение
 
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