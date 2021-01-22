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Жителей Бурятии призвали не ходить в гости на Сагаалган

Жителей Бурятии призвали не ходить в гости на Сагаалган
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии бросили силы на то, чтобы не допустить роста коронавируса в Сагаалган

Мобильные группы по контролю за соблюдением мер профилактики коронавируса начали подготовку к празднованию Сагаалгана. В столице Бурятии и районах начинается информационно-разъяснительная работа, направленная на защиту старшего поколения от инфицирования. Мобильные группы проводят профилактические беседы с жителями республики о необходимости ношения маски, соблюдения социальной дистанции.

- Во время подготовки к новогодним праздникам была значительно усилена работа мобильных групп. Они контролировали обеспечение безопасности для посетителей торговых центров, общепитов, пассажиров транспорта. Нам удалось пройти этот период без вспышек и роста заболеваемости. На сегодняшний день стоит задача – не допустить роста в период празднования Сагаалгана. По нашим обычаям и традициям мы почитаем наших старших, ходим в гости и угощаемся белой пищей. Но этот год особенный. В этот раз надо проявить заботу о нашем старшем поколении и обезопасить их. Поэтому мы призываем всех жителей Бурятии ограничить контакты, не посещать массовые мероприятия, - обратился к жителям заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской.

На сегодняшний день в республике продолжается режим ограничительных мероприятий. Ежедневно регистрируется в среднем 150 новых случаев инфицирования. В стационарах находятся 1117 пациентов, на амбулаторном лечении 959 больных. Умерло от COVID-19 643 человека. Доля умерших старше 60 лет составляет 86,4%, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Недавно представители Иволгинского дацана рассказали о программе празднования Сагаалгана.



Сагаалган коронавирус профилактика
 
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