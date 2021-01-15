В Бурятии ламы поделились, когда и как праздновать Сагаалган

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Представители Иволгинского дацана рассказали о программе празднования нового года



12 февраля 2021 года наступит новый год по буддийскому календарю – год Белой железной Коровы. Иволгинский дацан рассказал об подготовке к празднованию Сагаалха (так представители Буддийской традиционной Сангхи России называют праздник Сагаалган) и как следует вести себя верующим. По буддийской традиции принято достойно проводить старый год: сделать большую уборку дома, а также принять участие в специальных ритуалах.



8 февраля в 17 часов ламы проведут ритуал «Балин адисалга» - благословение подношений, специально изготовленных к Сагаалгану.



9 февраля и 10 февраля с 9:00 в течение полутора дней будет проходить молебен «Арбан Хангал» - Десяти защитников учения (Гомбо, Гонгор, Шагдар, Чойжал, Лхамо, Сэндэма, Шалши, Намсарай, Жамсаран и Цанба). Молебен проводится с просьбой о защите всех живых существ, об устранении помех и препятствий на пути следования Учению Будды.



10 февраля в 17:00 будет проведён молебен «Табан Харюулга», способствующий устранению препятствий, ложных воззрений, различных бед, горестей, болезней тела и ума, преодоления вредоносного влияния внешних факторов. Во время хурала ламы читают ритуальные тексты, направленные на отвращение вреда, куда входят молитвы, обращенные к Дугар (Белозонтичной Таре), Доржо Намжом; особый текст «Хамчу Нагбо» – для устранения воздействия дурных помыслов, злых языков и последствий плохих снов; обращение к Зелёной Таре; а также великий текст «Шэрнин» («Сутра Сердца»). В 18 часов ламы начнут читать специальный молебен «Дугжууба», после чего разведут ритуальный костер.



- Специально для Дугжуубы ламы готовят так называемый «соор» – увенчанную черепом высокую пирамиду из реек, бумаги и теста, напоминающую наконечник стрелы. Под ритуальные молитвы в него «вкладывают» подношение Чойжал сахюусану, и затем торжественно сжигают на большом костре как символ духовного очищения. Специально для прихожан, которые подготовили дома небольшие кусочки теста (очень маленькие по размеру, их делают только из воды и муки, без каких-либо добавок), салфетки или кусочки ткани, и провели обтирание ими, сооружается меньший по размеру костер. Ни в коем случае нельзя кидать принесённые кусочки в костёр, предназначенный для подношения защитнику Учения – Чойжал сахюусану! – рассказали в пресс-службе Иволгинского дацана.



Кроме этого, верующим напомнили о правилах для обтирания тканью, салфетками или тестом. Сначала нужно покатать по лбу – символически собирая на ткань, салфетку или тесто дурные мысли, затем вокруг рта – собирая дурные слова, по груди – очищая сознание, потом в ладошках – как бы наматывая на ткань или тесто неблаговидные деяния. Можно также обтереть больные места, представляя при этом, что вы вытягиваете всё плохое, а также в конце дунуть на ткань, салфетку или тесто, выдувая весь негатив. Затем эти небольшие кусочки теста, салфетки или ткань (ни в коем случае не в полиэтилене!), приносят в дацан и бросают в меньший по размеру ритуальный костёр.



11 февраля – день поста (бутуу удэр, или «закрытый день»): с 9:00 –молебен «Мандал Шива» (восхваление Зелёной Тары). В 17:00 пройдёт ритуал «Цедор Лхамын балин адисалга» - благословения подношений. В 19:00 начнётся молебен, обращённый к богине Балдан Лхамо.



12 февраля в 6 часов утра начнётся торжественный молебен «Цедор Лхамо». Будет отмечаться наступление Белого месяца: пройдёт обмен хадаками, будет проведён обряд призыва удачи и благоденствия, все присутствующие смогут отведать белой пищи.



Со 2 по 16 лунные сутки Сагаалгана ламы будут читать особый молебен «Монлам Ченмо» или если перевести с тибетского – Великий молебен. Этот праздник длится в течение 15 дней и посвящается воспоминанию о 15 чудесах, которые по преданию Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. В этом году Монлам Ченмо будет проходить с 13 по 27 февраля.



При этом принято на второй день Белого месяца, 13 февраля, вывешивать хий морины – совершать обряд запуска «коней ветра удачи». Ламы проведут специальный ритуал освящения хий моринов – «Хий Морин Сан». «Конь ветра удачи» – это символ, показывающий состояние благополучия человека.



27 февраля будет прочитан Додудба - текст из сутры Праджняпарамиты. 28 февраля в 9:00 пройдёт специальный Сахюусан хурал, посвящённый окончанию праздника Монлам Ченмо.



- Сагаалха является одним из больших буддийских праздников. Это самое благоприятное время для проведения очистительных обрядов, для посещения ламы-астролога, у которого можно узнать, что следует делать и чего избегать в наступившем году, также можно пригласить ламу домой для проведения очищающего обряда вашего жилища, - сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.

