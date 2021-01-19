Однажды Гергенов заблудился в лесу в мороз
Предприниматель, депутат Народного Хурала и большой любитель бега Михаил Гергенов на своей странице в Facebook рассказал о том, как однажды отморозил полноса.
Гергенов поделился, что рабочий день начинает с часовой силовой зарядки, а завтракает уже на работе (он руководит ООО «Семья»). В обеденное время он выходит на пробежку. Отдельно он объяснил, почему не бегает по вечерам.
- В 17 часов уже темнеет на улице, бегать неудобно, особенно на лыжах в лесу. Перед Новым Годом бегал, заблудился немного в лесу вечером на Машзаводе, было минус 21. Отморозил себе полноса, только сейчас зажило, маска помогала скрывать рану на лице, - рассказал Михаил Гергенов.
Из-за не зажившего ещё носа он опасается давать большие нагрузки на морозе. Но всё равно уже сегодня планирует пробежать 12-14 километров на лыжах. Сейчас Гергенов готовится к 50-километровому лыжному марафону классическим стилем.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее Михаил Гергенов поднял важную проблему лыжной базы «Снежинка». Там гуляющие взрослые и дети, в том числе на санках, портят лыжню и едва не попадают под ноги лыжникам.
Бурятский депутат рассказал о том, как отморозил полноса
Общество, Фото:
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