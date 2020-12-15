Гуляющие по лыжне дети и взрослые рискуют здоровьем
Бизнесмен, гендиректор ООО «Семья», бурятский депутат Михаил Гергенов поднял вопрос необходимости ограждения лыжни на лыжной базе «Снежинка».
- Пока разговаривал и бегал на базе «Снежинка», на лыжне появились взрослые и дети, шли пешком, катались на санках. Портят лыжню, создают реальную опасность столкновения с лыжниками. Мы ведь на спусках держим высокую скорость – до 30-40 км/ час, особенно юные, быстрые лыжники местного ДЮСШ № 4, - поделился Гергенов в соцсетях.
Он заявил, что уже год «хлопочет» о необходимости возведения ограды возле лыжни. Пока вопрос не решён. К тому же лыжня не освещена, и тренировки приходится завершать рано.
- Очень ограничиваем развитие лыжного спорта у нас этими неудобствами, - заключил Михаил Гергенов.
Как сообщал «Байкал-Daily», лыжной базе «Снежинка» хотят присвоить имя бизнесмена, мецената Сергея Рогова, её основателя.
В конце 2019 года лыжно-биатлонный комплекс «Снежинка», который после смерти Рогова оказался едва ли не на грани закрытия, был передан городу.
В Улан-Удэ дети на санках мешают лыжникам
Общество, Фото:
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