 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 декабря

14 декабря

Популярное

В Улан-Удэ дети на санках мешают лыжникам

В Улан-Удэ дети на санках мешают лыжникам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гуляющие по лыжне дети и взрослые рискуют здоровьем

Бизнесмен, гендиректор ООО «Семья», бурятский депутат Михаил Гергенов поднял вопрос необходимости ограждения лыжни на лыжной базе «Снежинка».

- Пока разговаривал и бегал на базе «Снежинка», на лыжне появились взрослые и дети, шли пешком, катались на санках. Портят лыжню, создают реальную опасность столкновения с лыжниками. Мы ведь на спусках держим высокую скорость – до 30-40 км/ час, особенно юные, быстрые лыжники местного ДЮСШ № 4, - поделился Гергенов в соцсетях.

Он заявил, что уже год «хлопочет» о необходимости возведения ограды возле лыжни. Пока вопрос не решён. К тому же лыжня не освещена, и тренировки приходится завершать рано.

- Очень ограничиваем развитие лыжного спорта у нас этими неудобствами, - заключил Михаил Гергенов.

Как сообщал «Байкал-Daily», лыжной базе «Снежинка» хотят присвоить имя бизнесмена, мецената Сергея Рогова, её основателя.

В конце 2019 года лыжно-биатлонный комплекс «Снежинка», который после смерти Рогова оказался едва ли не на грани закрытия, был передан городу.


спорт лыжные гонки лыжный спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцы предлагают назвать новый сквер Берёзовым
Улан-удэнцы предлагают назвать новый сквер Берёзовым
Общество, 15.12.2020
Название скверу, который появится возле собора, могут дать сами горожане
В Братске засияла главная новогодняя ёлка
В Братске засияла главная новогодняя ёлка
Общество, 15.12.2020
Главная новогодняя елка Братска считается одной из лучших в Иркутской области
В Улан-Удэ дети на санках мешают лыжникам
В Улан-Удэ дети на санках мешают лыжникам
Общество, 15.12.2020
Гуляющие по лыжне дети и взрослые рискуют здоровьем
Инна Ивахинова: «Эрдэм Хубукшанов – пример для всех юных шахматистов»
Инна Ивахинова: «Эрдэм Хубукшанов – пример для всех юных шахматистов»
Общество, 15.12.2020
Юный бурятский шахматист отобрался на первенство мира
Туристов просят не выходить на лёд Байкала
Туристов просят не выходить на лёд Байкала
Общество, 15.12.2020
Зафиксировано неравномерное ледовое поле и лунки нерп
Бурятию накроет непогода
Бурятию накроет непогода
Общество, 15.12.2020
Водителям рекомендуют отказаться от дальних поездок
Центробанк посвятит Иркутску памятную монету
Центробанк посвятит Иркутску памятную монету
Общество, 15.12.2020
Монета будет выпущена через два года
В Бурятии юные лесники смастерили съедобные кормушки
В Бурятии юные лесники смастерили съедобные кормушки
Общество, 15.12.2020
Кормушки дети сделали из кабачков и тыквы
В Бурятии алиментщицу наказали исправительными работами
В Бурятии алиментщицу наказали исправительными работами
Общество, 15.12.2020
Она лишена родительских прав в 2014 году
Новогодний фейерверк в Улан-Удэ состоится 30 декабря
Новогодний фейерверк в Улан-Удэ состоится 30 декабря
Общество, 15.12.2020
В Улан-Удэ торжественно откроют ледовый городок
В Бурятии светоотражатели распространяют среди школьников
В Бурятии светоотражатели распространяют среди школьников
Общество, 15.12.2020
В этом году в республику поступило 20 тысяч световозвращающих элементов
В компьютерной игре Cyberpunk 2077 разглядели бурятские буузы
В компьютерной игре Cyberpunk 2077 разглядели бурятские буузы
Общество, 15.12.2020
Многие игроки предположили, что это китайское блюдо
Школьные стадионы станут доступными для всех улан-удэнцев
Школьные стадионы станут доступными для всех улан-удэнцев
Общество, 15.12.2020
Представители школ опасаются возможного бардака

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^