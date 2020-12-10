Самбисты Иркутской области завоевали 15 медалей чемпионата и первенства СФО

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили в начале декабря в Новосибирске



Спортсмены Иркутской области завоевали 15 медалей на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа по самбо среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок 17–19 лет, юношей и девушек 15–17 лет и по боевому самбо среди мужчин. Соревнования проходили с 3 по 6 декабря в Новосибирске.



Золотые медали выиграли Яна Антонюк из Иркутска среди девушек (весовая категория 50 кг), Екатерина Браценюк из Усолья-Сибирского среди юниорок и женщин (80 кг), Андрей Онищенко из Усть-Илимска среди юниоров (58 кг), Георгий Шемазашвили из Иркутска среди мужчин (71 кг).



Обладателями серебряных наград среди юниоров стали иркутянин Егор Пенькович в весовой категории 58 кг, усольчанин Степан Князев в весе 79 кг и ангарчанин Егор Рулёв в категории 98 кг. Среди девушек в весовой категории 44 кг второе место заняла Мария Перминова из Усолья-Сибирского.



Бронзовыми призёрами стали Екатерина Градобоева из Ангарска среди женщин (весовая категория 80 кг), Валерия Мерзлякова из Усолья-Сибирского среди девушек (50 кг), Руслан Тарасов из Усть-Кута среди юниоров (79 кг), Андрей Онищенко из Усть-Илимска среди мужчин (58 кг). В боевом самбо третьи места заняли ангарские спортсмены Бурхонон Равшанов в весовой категории 79 кг и Егор Рулёв в весе 98 кг.



Путёвки на чемпионат и первенство России по самбо получили Яна Антонюк, Мария Перминова, Екатерина Браценюк (среди юниорок и женщин), Степан Князев, Егор Пенькович, Андрей Онищенко, Егор Рулёв, Георгий Шемазашвили, в боевом самбо – Бурхонон Равшанов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

