Осуждённый пытался сменить вид исправительного учреждения через два месяца
В июле 2019 года Кабанский районный суд вынес приговор в отношении 13 местных жителей – членов организованной группы. «Чёрные лесорубы» причинили ущерб государству на сумму 30 млн. рублей. Осуждённые приговорены к различным срокам лишения свободы от 2 лет до 7 лет 6 месяцев.
Лидер организованной преступной группы направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. В августе текущего года Гусиноозерский городской суд удовлетворил его ходатайство об изменении вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Суд учёл наличие поощрения и положительной характеристики.
- Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях посчитала, что изменение вида исправительного учреждения является преждевременным. На момент подачи ходатайства осуждённый находился в исправительном учреждении всего 2 месяца и поощрения ещё не имел. Соблюдение им условий и порядка отбывания наказания является его обязанностью, а не заслугой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Апелляционным постановлением Верховного суда республики по представлению прокурора решение суда первой инстанции отменено, вынесено новое постановление, согласно которому лидер «чёрных лесорубов» продолжит отбывать лишение свободы в исправительной колонии общего режима.
В Бурятии лидеру «чёрных лесорубов» отказали в смене колонии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Здесь будут лечить пациентов с тяжёлой и средней формой коронавируса
Второй день в Бурятии резкий взлёт заболеваемости ковидом
В дело вмешалась прокуратура
Осуждённый пытался сменить вид исправительного учреждения через два месяца
Мужчина ударил правоохранителя кулаком
Здесь можно приобрести товары первой необходимости
«Горячая линия» продлится несколько дней
Местами по республике снег
Особенностью сбора стали занятия по организации противопожарной безопасности на объектах ГСМ соединения и базы хранения ГСМ
Как проходил древний буддийский обряд 9 лет назад - в яркой подборке фотографа Сергея Тарасенко
Такие тренировки проводятся для поддержания боеготовности подразделений военной полиции и автоинспекции
Визит Дениса Мантурова запланирован на 23 ноября
Алексей Цыденов рассказал о причинах решений по закрытию ТРЦ и кафе, продлению дистанционного режима обучения в школах
Сооружения находились на территории станции Дивизионная в танковом соединении и за его пределами
В результате падения она ударилась головой и поясницей