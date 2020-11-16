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В Бурятии лидеру «чёрных лесорубов» отказали в смене колонии

В Бурятии лидеру «чёрных лесорубов» отказали в смене колонии
Общество,  Фото:pixabay.com
Осуждённый пытался сменить вид исправительного учреждения через два месяца

В июле 2019 года Кабанский районный суд вынес приговор в отношении 13 местных жителей – членов организованной группы. «Чёрные лесорубы» причинили ущерб государству на сумму 30 млн. рублей. Осуждённые приговорены к различным срокам лишения свободы от 2 лет до 7 лет 6 месяцев.

Лидер организованной преступной группы направлен для отбывания наказания в исправительную колонию общего режима. В августе текущего года Гусиноозерский городской суд удовлетворил его ходатайство об изменении вида исправительного учреждения на колонию-поселение. Суд учёл наличие поощрения и положительной характеристики.

- Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях посчитала, что изменение вида исправительного учреждения является преждевременным. На момент подачи ходатайства осуждённый находился в исправительном учреждении всего 2 месяца и поощрения ещё не имел. Соблюдение им условий и порядка отбывания наказания является его обязанностью, а не заслугой, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Апелляционным постановлением Верховного суда республики по представлению прокурора решение суда первой инстанции отменено, вынесено новое постановление, согласно которому лидер «чёрных лесорубов» продолжит отбывать лишение свободы в исправительной колонии общего режима.
прокуратура черные лесорубы
 
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