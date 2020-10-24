Жительница Бурятии убила приятеля одним ударом ножа в грудь

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

До перебранки они употребили спиртное



15 октября Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).



Между женщиной и её знакомым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе перебранки мужчина нанес приятельнице удары кулаком в грудь с требованием возврата денег и пощёчину, высказав угрозу убийством. Та в свою очередь нанесла ему ножом один удар в грудь, от чего последний скончался на месте происшествия.



Приговором суда жительнице республики назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание женщине отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в районном суде.

