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Жительница Бурятии убила приятеля одним ударом ножа в грудь

Жительница Бурятии убила приятеля одним ударом ножа в грудь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
До перебранки они употребили спиртное

15 октября Бичурским районным судом Бурятии рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Между женщиной и её знакомым, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе перебранки мужчина нанес приятельнице удары кулаком в грудь с требованием возврата денег и пощёчину, высказав угрозу убийством. Та в свою очередь нанесла ему ножом один удар в грудь, от чего последний скончался на месте происшествия.

Приговором суда жительнице республики назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Наказание женщине отсрочили до достижения её ребёнком 14-летнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в районном суде. 
убийство
 
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