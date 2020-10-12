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В Бурятии мужчина чуть не убил сына

В Бурятии мужчина чуть не убил сына
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они повздорили во время застолья

В Баунтовском районе в один из мартовских дней 2020 года мужчина с сыном и знакомым распивал спиртное. В ходе застолья между родными произошла ссора. Мужчина взял хозяйственный нож и нанёс сыну один удар в область грудной клетки слева. Тем самым он причинил последнему проникающее колото-резаное ранение, относящееся к категории тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Из показаний подсудимого следует, что ранее ими была выпита бутылка водки на троих, драки между ним и сыном не было.

- Когда знакомый вышел на улицу, я взял со стола самодельный нож, которым обычно резали хлеб, подошёл к сидевшему на стульчике около печки сыну, правой рукой ткнул его этим ножом в левый бок. Сын вышел, а я, испугавшись за его жизнь, побежал к соседке, попросил её вызвать скорую и полицию, сказал, что ударил сына ножом, - рассказал он.

Свою вину в причинении вреда здоровью сыну мужчина признал. Сообщил, что помогает сыну: тот не совсем здоров, в октябре ему будут делать ещё одну операцию. Также житель добавил, что сын простил его.

Потерпевший на суде просил отца строго не наказывать, так как они помирились.

Действия подсудимого суд квалифицировал по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия».

В качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимого, суд учёл полное признание им своей вины, раскаяние в содеянном, оказание помощи потерпевшему сразу после преступления: по вызову скорой медицинской помощи и полиции и т.д.

Отягчающим наказание обстоятельством суд признал совершение им преступления в состоянии алкогольного опьянения. 

Приговором суда признан виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, условно, с испытательным сроком в 4 года.

Приговор суда вступил в законную силу, сообщили в Баунтовском районном суде.


суд
 
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