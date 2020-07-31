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533 судебных пристава Бурятии приняли присягу

533 судебных пристава Бурятии приняли присягу
Общество,  Фото:УФССП по Бурятии
В службе судебных приставов Бурятии состоялась торжественная церемония приведения к присяге сотрудников, поступивших на службу

Выступая перед собравшимися, руководитель управления – главный судебный пристав Бурятии Пётр Ертанов разъяснил сотрудникам значение этого знаменательного события, их ответственность за выполнение требований присяги и служебного долга.

Перед государственным флагом Российской Федерации впервые поступившие на службу в органы 553 сотрудника поклялись настойчиво и честно защищать права граждан, интересы общества и государства, а также дорожить своей профессиональной честью, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции.

По окончании мероприятия им пожелали профессионального успеха, карьерного роста и достойного выполнения возложенных на службу задач.

На присяге был принят весь комплекс неотложных санитарно-противоэпидемических мероприятий, сообщили в УФССП по Бурятии.


судебные приставы
 
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