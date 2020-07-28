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В Улан-Удэ «оживили» корпуса ВСГУТУ

В Улан-Удэ «оживили» корпуса ВСГУТУ
Общество, 
Выпускник ВСГУТУ снял забавное видео, что было бы, если корпуса вуза были людьми

Выпускник ВСГУТУ Дмитрий Будаев снял вайн, в котором он представил, что было бы, если корпуса «техноложки» были людьми. Видео появилось в группе sakhabur_ в Instagram.

По сюжету, главный 10 корпус объявляет конкурс на самый лучший корпус университета, и между ними начинается словесная перепалка.

7 корпус предстаёт в образе самого дерзкого человека, поскольку является старшим среди собравшихся. Начитанный, но в тоже время робкий 24 корпус – сейчас там располагается библиотека, здание было построено недавно. Научно подкованным оказался 8 корпус, в котором учатся химики и биологи. Роль самого пафосного была отдана 15 корпусу – в нём учатся юристы, журналисты, PR-специалисты. Дружелюбным и призывающий всех к миру стал 11 корпус – в нём находится культурно-досуговый центр, где проходят все мероприятия университета.

А вот победитель конкурса оказался весьма неожиданным:


Бывшим студентам ВСГУТУ вайн понравился, но некоторые попросили выпустить ещё видео и дополнить его другими корпусами. «Самый, самый 15», «где 9-ка?», «15 в сердце», «Копейка просто в шоке и выходит из чата», - комментируют пользователи.


ВСГУТУ
 
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