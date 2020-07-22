В Иркутске представлены основные положения стратегии развития города

Её приоритетами станут развитие человеческого капитала и создание комфортной среды для жизни
В Иркутске представили основные положения стратегии развития города на среднесрочную перспективу. Их озвучил городской мэр Руслан Болотов на заседании градостроительного совета при губернаторе Иркутской области.
Глава Иркутска отметил, что работа над внесением изменений в один из основных документов областного центра – стратегию социально-экономического развития Иркутска до 2030 года – начата. На данном этапе проведён анализ социально-экономической ситуации в городе, определены самые проблемные позиции, обозначены точки роста.
Первым приоритетом стратегии развития Иркутска глава города назвал развитие человеческого капитала. Он подчеркнул, что особое внимание здесь уделяется здоровью и образованию иркутян. Согласно социально-экономическому анализу, Иркутску не хватает около пяти тысяч мест в детских садах. Для перевода школ на односменный режим работы необходимо к 2025 году построить около 30 учебных заведений от 500 до 1200 мест. Высока потребность в строительстве новых и капитальном ремонте действующих объектов здравоохранения.
Второй приоритет связан с созданием в Иркутске комфортной среды для жизни.
- Исторический центр Иркутска сейчас перегружен общественно-деловыми функциями. Десятки тысяч людей из отдалённых районов Иркутска и муниципальных образований, граничащих с областным центром, ежедневно приезжают в центр города. Это влечёт за собой проблемы транспортных заторов, стихийных парковок, – отметил Руслан Болотов.
По мнению мэра, решать проблему перегруженности центра города нужно в двух направлениях. Первое – создавать новые точки социально-деловой активности в разных районах города. Второе – скоординировать действия всех субъектов естественно сложившейся иркутской агломерации с численностью населения более 1 млн человек.
Администрация города обозначила для комплексного развития три новых городских территории, которые возьмут на себя часть общественно-деловых функций. Это территория предместья «Знаменское» – пространство от Маратовского кольца вдоль улицы Баррикад, включая набережную реки Ушаковки. Территория полуострова Чертугеевский, концепция застройки которого будет определена по результатам архитектурного конкурса. И территория бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ).
Руслан Болотов отметил, что важно сформировать единую агломерационную транспортно-логистическую сеть грузового и пассажирского транспорта, интегрированную в федеральную и региональную систему. Создание оптимальной дорожной сети и транспортно-логистических узлов обеспечит минимальные издержки на строительство дорог, снимет нагрузку с улиц населенных пунктов. Дополнительный эффект – улучшение экологии, снижение аварийности, уменьшение заторов на дорогах, возможность активнее развивать внутренний и международный туризм.
- Правительство Иркутской области поддержало наш проект по строительству обходов областного центра. По сути, это создание кольцевой автомобильной дороги вокруг Иркутска. В министерство транспорта России уже направлено соответствующее письмо. Также правительство региона проводит работу по включению Иркутска в ГП «Развитие транспортного комплекса», – пояснил градоначальник.
Второе направление перспективной работы в рамках иркутской агломерации, обозначенное мэром Иркутска, – возможность совместно развивать инженерную инфраструктуру, исходя из требований эффективности, а не территориальной подведомственности. Поддержание и развитие сетевого хозяйства проблематично для каждого муниципального образования в отдельности, поскольку требует значительных вложений в сжатые сроки. В ряде случаев целесообразно развитие централизованных инженерных систем, что позволит снизить их стоимость и повысить эффективность.
- Иркутску уже давно необходим второй теплоисточник. Этого требуют все нормы законодательства о теплоснабжении. При этом есть возможность, например, задействовать ТЭЦ Ангарска, – привёл мэр один из примеров эффективного межмуниципального сотрудничества.
Подводя итоги, Руслан Болотов отметил, что в стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года Иркутск определён перспективным центром крупной городской агломерации, которая будет обеспечивать экономический рост страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
В Иркутске представлены основные положения стратегии развития города
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