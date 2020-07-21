Иркутск пополнится новым районом

Чертугеевский полуостров застроят жилыми домами



В Иркутске на территории Чертугеевского полуострова появится новый район. На полуострове планируется застройка малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры. Об этом доложила и.о. заместителя мэра Иркутска – председателя комитета по градостроительной политике администрации города Олеся Куцакова. На территории предполагается размещение многофункционального центра областной детской клинической больницы, а также комплекса для самбо, дзюдо и спортивной борьбы и концертного зала.



- Областному центру необходимо уделить особое внимание. Все вы помните, как 15 июля из-за проливных дождей часть улиц оказалась затоплена. Ливневая канализация в областном центре или не работает как надо, или вовсе отсутствует. Я уже поручил мэрии провести ревизию городской ливнёвки, определить участки, которые нуждаются в очистке, и начать проектирование новых систем отвода дождевых вод. Наша с вами задача – учесть все возможные проблемы города с транспортной и инженерной инфраструктурой, рассматривать такие вопросы с точки зрения комплексной программы развития города, – отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.



Был поднят вопрос развития системы водоотведения и водоснабжения города. На данный момент существует программа реконструкции канализационных очистных сооружений Правого берега областной столицы. Она предусматривает 9 этапов реализации общей стоимостью 9 миллиардов рублей. После её окончания объём приёма сточных вод увеличится более чем в полтора раза.



Также в Иркутске сейчас разрабатывается система транспортно-пересадочных узлов. Она позволит снизить количество межмуниципальных маршрутов общественного транспорта, а также индивидуального транспорта жителей близлежащих территорий. Это приведёт к улучшению дорожной ситуации.



В генеральном плане города Иркутска предусмотрено размещение нескольких транспортно-пересадочных узлов в городе Иркутске, в частности:

- ТПУ «Аэропорт Иркутск»;

- ТПУ «ст. Иркутск-Пассажирский»;

- ТПУ «ст. Иркутск-Сортировочный»;

- ТПУ «Центр».



Обсудили на первом в этом году заседании градостроительного совета и концепцию развития территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Проект будет вынесен на общественные слушания, приоритетным в его оценке будет мнение жителей. Как доложила заместитель мэра – председатель комитета по городскому обустройству администрации Иркутска Марина Цыренова, в ближайшее время будет разработан проект, который будет включать в себя освоение незастроенной территории, строительство новой поликлиники, двух детских садов, школы и других социально значимых объектов.



Что же касается мест отдыха горожан, то здесь речь шла о двух территориях. На Верхней набережной от плотины ГЭС в 2021 году будет выполнено берегоукрепление, а затем до 2024 года – благоустройство. Те же самые работы запланированы и для набережной реки Ангара от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь», сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

