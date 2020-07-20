Сотрудники ГИБДД приходят к детям во дворы Улан-Удэ

Автоинспекторы проводят инструктажи по безопасности



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД проводят инструктажи безопасности во дворовых территориях. Чтобы напомнить юным пешеходам о грамотном поведении на дороге, вечером полицейские инспектируют места массового нахождения детей.



Дворовые территории специально были выбраны автоинспекторами, так как в настоящее время большинство детей проводят каникулы, играя на улице вблизи своего дома.



Сотрудники Госавтоинспекции рассказали детям об особенностях безопасного поведения на улицах и проезжей части и разобрали дорожные ситуации, которые могут представлять опасность как для пешеходов, так и для водителей. Юных участников дорожного движения предупредили о недопустимости игр в опасной близости от проезжей части и призвали быть внимательными во дворе дома.



Особое внимание автоинспекторы обратили на соблюдение требований дорожной безопасности юными велосипедистами и любителями кататься на самокатах и роликах. Школьники активно принимали участие в беседе, отвечали на вопросы сотрудников ГИБДД и делились своими знаниями в области ПДД.



Всем участникам профилактического мероприятия автоинспекторы раздали тематические памятки и пожелали детям интересного и безопасного летнего отдыха, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

