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В Бурятии назвали победителей интернет-конкурса «Семья и традиции»

В Бурятии назвали победителей интернет-конкурса «Семья и традиции»
Общество, 
Обладателем гран-при стала семья школьника из Улан-Удэ

В Бурятии подведены итоги республиканского интернет-конкурса семейного творчества «Семья и традиции». В мероприятии приняли участие творческие, активные династии любых национальностей без возрастных ограничений.

Гран-при получили Егор Сотнич, ученик 3 «А» класса гимназии №33, и его семья: Сотнич Максим Владимирович и Иванова Елена Александровна.

1 место досталось семье Банаевых Николая Эрхитуевича и Бальжин Самбуевны, Курумканский район, с. Барагхан.

2 место заняла семья Николая и Оксаны Кузьминых, Хоринский район.

3 место поделили семья Доржиевых Дамбы Зундуевича и Цыренжап Цыреновны, Хоринский район, с. Ашанга; а также семья Белоусовых Галины Васильевны и Василия Анатольевича, их воспитанники: Васильев Алёша, Васильев Саша, Чеченин Кирилл, Антонов Валера, Еравнинский район, с. Поперечное.

Специальными дипломами «Хранители традиций» отмечены следующие семьи:
- Агаджанян Давид, семья Агаджаняна Киракоса Багратовича и Айвазян Розы Ашотовны, руководитель Самбуева Дарима Юрьевна, воспитатель МБДОУ № 58 «Золушка»; г. Улан-Удэ, Советский район;
- Арсалан Цыренбазарович и Оксана Викторовна Бальжинимаевы, с. Старая Курба, Заиграевский район;
- Булат Бальжинимаевич и Намсалма Владимировна Лубсановы с. Инзагатуй, Джидинский район;
- Валерий Содномович и Мария Буянтуевна Манзаровы, г. Северобайкальск;
- Митыпов Цырен Дамдинжапович и Кудеринова Ирина Михайловна, Кижингинский район;
- Виктор Дамдинсурунович и Светлана Пурбуевна Цыбиковы, улус Цагатуй Джидинского района;
- Эрдэм Нимбуевич и Эржен Цыренжаповна Доржиевы, г. Улан-Удэ;
- Бадмаев Мэргэн Викторович и Славко Ирина Сергеевна, с. Эрхирик Заиграевского района.

Специальным дипломом «Приз зрительских симпатий» по результатам голосования награждена семья Сагалаева Алексея Петровича и Мункоевой Светланы Юрьевны, Муйский район, п. Таксимо.

Диплом за активное участие достался следующим участникам конкурса:
- Петру Викторовичу и Елене Борисовне Алагуевым, Алагуевой Елизавете, Джидинский район с. Петропавловка;
- Жигжитову Булату Бимбаевичу, Цыденовой Адисо Зоригтоевне, Сагадаровой Арьяне, руководитель Самбуева Дарима Юрьевна, воспитатель МБДОУ № 58 «Золушка»;
- Денису Сергеевичу и Наталье Петровне Рандиным, г. Северобайкальск;
- Булату Цыдыпдоржиевичу и Александре Артёмовне Бадеевым, руководитель Борбонова Ольга Потельхоновна, учитель бурятского языка МБДОУ № 16 «Родничок».

Также всем участникам достаются подарочные сумки с логотипом конкурса и фотоальбом «Бурятия». Об этом сообщает пресс-служба РЦНТ.
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