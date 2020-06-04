По всему Улан-Удэ установят датчики для контроля загрязнения воздуха

Данные независимой сети будут доступны в режиме онлайн



В июне в Улан-Удэ начнётся установка датчиков контроля качества атмосферного воздуха. Работа проводится в рамках проекта «Люди – природе», сообщает пресс-служба WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.



- К маю мы закупили 20 датчиков контроля качества воздуха и нашли волонтёров – жителей города Улан-Удэ, которые готовы установить приборы на балконах своих квартир и подсоединить их к сети интернет. Датчики будут установлены в разных районах города, так мы сможем равномерно измерять загрязнение воздуха. Информация будет поступать на сайт, доступный горожанам. Таким образом, отслеживать уровень загрязнения воздуха в Улан-Удэ можно будет в режиме онлайн, — говорит руководитель социально-экологического фонда «Байкалэкодействие» Светлана Иванова.



В планах общественников завершить период тестовой эксплуатации новой общественной сети контроля качества воздуха уже к осени, чтобы перейти к этапу круглосуточного сбора и анализа данных. В результате общественники выявят основные районы загрязнения атмосферного воздуха и разработают рекомендации для региональных властей по улучшению ситуации с качеством воздуха в Улан-Удэ.



- В прошлом году Росгидромет назвал Улан-Удэ одним из трёх городов-лидеров в России по уровню загрязнения воздуха. Это проблема актуальная, но очень сложная, быстро решить её просто невозможно. Это комплексная затратная задача. Помощь и содействие горожан нам очень важно. Если в городе появится еще одна сеть контроля качества воздуха, мы сможем сравнить и обсудить официальные данные и информацию общественников. Я уверена, что только вместе мы найдем пути решения проблемы, и еще на нашем веку воздух в городе станет чище, — говорит заместитель министра природных ресурсов Республики Бурятии Наталья Тумуреева.



Сигнальная сеть, подобная улан-удэнской, несколько лет установлена инициативными гражданами в городе Красноярске. Общественный проект «Nebo.live» имеет сайт, мобильное приложение и страницу в Instagram. Средства на датчики перечисляли сами горожане и выделили авторы проекта. Данные о загрязнении можно отслеживать в режиме онлайн.



- Красноярск, в котором я живу, не случайно передаёт эстафету Улан-Удэ, оба города лидируют в рейтинге самых грязных городов России по данным Росгидромета. Идея улан-удэнцев — яркий пример того самого гражданского общества, которое сегодня так важно развивать в России. Местные жители берут решение проблем в свои руки, а, если решить их сами не могут, привлекают внимание. Сигнальная сеть датчиков в Улан-Удэ покажет, чем «дышит» город, жители смогут видеть показания приборов каждый день. Мы надеемся, то это станет весомым аргументом для срочного решения проблем с загрязнением окружающей среды в регионе, — говорит Александр Колотов, эксперт WWF, координатор промышленного компонента проекта «Люди-природе».



Проект «Люди – природе» реализуется WWF России при поддержке Европейского Союза в 2019-2022 годах и направлен на вовлечение заинтересованных лиц в охрану окружающей среды.



