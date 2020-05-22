В Бурятии опять дождливо

В Улан-Удэ днём небольшой дождь



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 мая по республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах порывы 15-17 м/с.



Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами от 3 тепла до 2 мороза, днём 18-23, местами 12-17 тепла.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём северо-западный до 9-14 м/с. Температура ночью 6-8, днём 18-20 тепла.



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