В Улан-Удэ днём небольшой дождь
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 мая по республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северо-западный 5-10, днём при грозах порывы 15-17 м/с.
Температура воздуха ночью 4-9 тепла, местами от 3 тепла до 2 мороза, днём 18-23, местами 12-17 тепла.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер ночью слабый, днём северо-западный до 9-14 м/с. Температура ночью 6-8, днём 18-20 тепла.
В Бурятии опять дождливо
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 22.05.2020
В Улан-Удэ днём небольшой дождь
Он стал лауреатом I степени в нескольких номинациях и был отмечен спецпризом
Заявки на участие и видеопоздравления принимаются до 27 мая
В Иркутской области ведётся строительство учреждений культуры
Работы проводятся в рамках противоэпидемических мероприятий
Видеонаблюдение за ходом проекта в Нерчинске – одно из требований конкурса
Она стала победителем в номинации «Нанотехнологии» конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»
Работы отражали события и технику времён Великой Отечественной войны
Её откроют благодаря гранту в размере 1 млн рублей
Мария Шантанова по прилёту в Улан-Удэ отправилась на Байкал
Подрядчиком заключены договора по выпуску в реку молоди сазана и хариуса
Бездомную женщину транспортируют в читинский социальный приют
Информационные точки, где пожилым выдадут многоразовые маски, будут работать до 24 мая
Начало приёма детей в садах пройдёт по графику с 25 мая по 1 июня после дезинфекции
Для оказания помощи в Бурятии предоставлено 14 тысяч продуктовых пакетов