Путин подписал указ о награждении судебного пристава из Улан-Удэ за геройский поступок
Судебный пристав из Улан-Удэ Бато Петухаев, спасший двухлетнего ребёнка и его бабушку от нападения сторожевого волкодава, награжден медалью «За спасение погибавших».
Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 16 апреля 2020 года.
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло осенью 2018 года в парке имени Орешкова.
Готовясь к комплексному зачёту по физической подготовке, судебный пристав из группы быстрого реагирования Бато Петухаев был на пробежке. Пробегая мимо закрытой территории парка аттракционов, он услышал крики о помощи.
Не раздумывая, Бато перепрыгнул через металлический забор и увидел, как сторожевая собака повалила плачущего ребёнка, а затем набросилась на пожилую женщину, пытавшуюся защитить внука.
Освободив мальчика от цепи, в которой он был запутан, судебный пристав кинулся на помощь к бабушке, поскольку собака вцепилась мёртвой хваткой в её руку. Ударом ноги мужчина оттолкнул агрессивное животное от женщины, а когда пёс набросился на него, начал обороняться самокатом малыша.
Эти минуты позволили бабушке с внуком отбежать на безопасное расстояние.
Очевидцы несчастного случая вызвали скорую помощь. Судебный пристав, дождавшись медиков и передав приехавшей матери ребёнка, поспешил на планёрку. Руководству отдела своё опоздание он скромно мотивировал уважительной причиной. Лишь своим товарищам потихоньку рассказал о том, что спас бабушку и внука от нападения собаки.
Когда о мужественном поступке узнали сослуживцы, прошло около двух недель.
Медалью «За спасение погибавших» награждаются граждане за спасение людей в экстремальных обстоятельствах, сопряжённых с риском для жизни.
За спасение ребёнка и бабушки от волкодава улан-удэнца наградили медалью
Общество, Фото:
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