Волонтёр из Бурятии рассказал о помощи пожилым

«Независимо от коронавируса, все должны переводить бабушек через дорогу», - делится волонтёр



Студент республиканского многоуровневого колледжа 20-летний Аюр Шагжиев с первого дня работает в штабе волонтёров, который создан в Улан-Удэ на базе ресурсного центра «Добродом» минcпорта Бурятии для помощи пожилым людям, матерям с грудными детьми и онкобольным.



Всего нуждающимся в республике помогают 950 добровольцев. Единый волонтёрский штаб Бурятии с 27 марта отработал более 6400 заявок. Из них на долю Аюра приходится как минимум 300 – это больше, чем у других волонтёров.



- Я езжу с 27 марта то по заявкам. Я и в обычное время активист: не только его волонтёр «Добродома», в студенческом отряде состою, в «Молодой Гвардии», - рассказывает о себе будущий педагог по физической культуре.



Схема работы волонтёров «Добродома» довольно проста: минсоцзащиты присылает заявки нуждающихся, добровольцы по телефону связываются с заявителем, договариваются о времени прибытия к нему. Затем они едут по указанному адресу, где им в бесконтактном режиме передают деньги и список требующихся продуктов или лекарств – обычно оставляют в подъезде. Затем ребята едут в магазин или аптеку, которые предпочитают заявители, и, консультируясь по телефону, делают покупки. Возвращаются и все также бесконтактно предают купленное, чеки и сдачу. И едут по следующему адресу. В целом на одну заявку уходит от 30 минут до часа.



- Я сам вызвался помогать людям, ведь когда помогаешь безвозмездно, тебе искренне говорят: «Спасибо». И приятно становится на душе, понимаешь, что не просто так ты занимаешься этим делом. Вечером с чувством, что сегодня кому-то помог, засыпаешь сладким сном. Хотя по факту мы не делаем ничего сверхъестественного. Ведь независимо от коронавируса, все должны переводить бабушек через дорогу. Все зависит от человека. Есть люди, которые помогают - это хорошо. А кто не помогает – тех не заставляем, - говорит Аюр.



Студент Республиканского многоуровневого колледжа отмечает, что волонтёры пользуются всеми мерами защиты. После каждой поездки им измеряют температуру, добровольцев снабжают медицинскими масками, перчатками, антисептическими средствами.



- У меня уже выработалась привычка каждый раз руки обрабатывать антисептиком. Эти мелкие шаги к великому чему-то приведут. Может, когда все закончится, люди возьмут за привычку после касаний протирать руки антисептиками, мыть руки с мылом. И это будет хорошо. Ведь болезнь распространилась, потому что меры предосторожности и личной гигиены многие не соблюдают, - отмечает молодой человек.



Единый волонтерский штаб Бурятии включает в себя волонтерские штабы на базе ресурсного центра «ДоброДом» и на базе общественных организаций ОНФ и волонтеров-медиков, которые обрабатывают заявки, приходящие по федеральной горячей линии всероссийской акции «Мы вместе» 8-800-200-34-11.



Список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения, по которым пожилым и маломобильным жителям Бурятии ежедневно с 8:00 до 23:00 без выходных можно оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.



1 г.Улан-Удэ, многоканальный 8-950-384-11-50

2 Баргузинский район 8-902-452-00-14

3 Баунтовский район 8-902-536-18-18

4 Бичурский район 8-902-452-00-17

5 Джидинский район 8-902-452-00-20

6 Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42

7 Закаменский район 8-902-452-00-30

8 Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26

9 Иволгинский район 83014041125, 8-902-532-20-33, 83014041020

10 Кижингинский район 8-902-452-00-39

11 Курумканский район 8-902-452-00-46

12 Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44

13 Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37

14 Мухоршибирский район 8-902-452-00-48

15 Окинский район 8-902-536-14-50

16 Прибайкальский район 8-902-452-00-51

17 Селенгинский район 8-902-452-00-59

18 Муйский район 8-902-531-10-01

19 Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск 8-902-452-00-54

20 Тункинский район 8-902-452-00-62

21 Тарбагатайский район 8-902-45-200-65

22 Хоринский район 8-902-45-200-68



Чтобы стать волонтером штаба, необходимо обратиться в ресурсный центр Республики Бурятия «ДоброДом» по номерам телефонов: 379529, 89834279291.







По информации правительства Бурятии



