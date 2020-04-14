В Бурятии фермерам не выплатили 105 тысяч рублей за покупку техники

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии нарушало закон о защите прав предпринимателей.



- Выявлены факты предоставления двум предпринимателям из Хоринского и Еравнинского районов субсидии в заниженном размере. Фермерам не в полном объёме возмещена часть понесённых затрат на покупку сельскохозяйственной техники, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Министру сельского хозяйства и продовольствия республики прокуратура внесла представления, по результатам рассмотрения которых предпринимателям перечислена недополученная субсидия в сумме 105 тысяч рублей.

