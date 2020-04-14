 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Апреля

13 Апреля

Популярное

В Бурятии фермерам не выплатили 105 тысяч рублей за покупку техники

В Бурятии фермерам не выплатили 105 тысяч рублей за покупку техники
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии нарушало закон о защите прав предпринимателей.

- Выявлены факты предоставления двум предпринимателям из Хоринского и Еравнинского районов субсидии в заниженном размере. Фермерам не в полном объёме возмещена часть понесённых затрат на покупку сельскохозяйственной техники, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Министру сельского хозяйства и продовольствия республики прокуратура внесла представления, по результатам рассмотрения которых предпринимателям перечислена недополученная субсидия в сумме 105 тысяч рублей.
прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Ещё в двух районах Бурятии установили пропускные пункты
Ещё в двух районах Бурятии установили пропускные пункты
Общество, 14.04.2020
Посты контроля установлены для контроля режима самоизоляции
В Бурятии сняли фильм об эвенках Баунта на войне
В Бурятии сняли фильм об эвенках Баунта на войне
Общество, 14.04.2020
Сотрудники библиотеки в селе Багдарин собрали материалы о фронтовиках
Число заражений коронавирусом в Бурятии перевалило за 90
Число заражений коронавирусом в Бурятии перевалило за 90
Общество, 14.04.2020
В Бурятии появилось шесть новых больных COVID-2019
Сотрудники УФСИН с COVID-19 в Бурятии не заразили осуждённых
Сотрудники УФСИН с COVID-19 в Бурятии не заразили осуждённых
Общество, 14.04.2020
Заболевшие коронавирусом сотрудники с осуждёнными не контактировали
У жителя Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
У жителя Бурятии нашли 1,5 кг марихуаны
Общество, 14.04.2020
Возбуждено уголовное дело
В Улан-Удэ в часы пик будет работать трамвай №5
В Улан-Удэ в часы пик будет работать трамвай №5
Общество, 14.04.2020
Стал известен режим работы городского общественного транспорта на 14 апреля
Писатель Дмитрий Емец будет судить чемпионат по чтению вслух в Бурятии
Писатель Дмитрий Емец будет судить чемпионат по чтению вслух в Бурятии
Общество, 14.04.2020
Финал чемпионата по чтению вслух в Бурятии пройдёт онлайн
В Бурятии военные продолжают дезинфекцию
В Бурятии военные продолжают дезинфекцию
Общество, 14.04.2020
В общей сложности обеззараживанию подверглись более 500 объектов
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 14.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 апреля по республике местами мокрый снег
В Улан-Удэ полицейские помогают нуждающимся
В Улан-Удэ полицейские помогают нуждающимся
Общество, 13.04.2020
Продуктовые наборы от правоохранителей получили многодетные семьи

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^