В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, министерство сельского хозяйства и продовольствия Бурятии нарушало закон о защите прав предпринимателей.
- Выявлены факты предоставления двум предпринимателям из Хоринского и Еравнинского районов субсидии в заниженном размере. Фермерам не в полном объёме возмещена часть понесённых затрат на покупку сельскохозяйственной техники, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Министру сельского хозяйства и продовольствия республики прокуратура внесла представления, по результатам рассмотрения которых предпринимателям перечислена недополученная субсидия в сумме 105 тысяч рублей.
В Бурятии фермерам не выплатили 105 тысяч рублей за покупку техники
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