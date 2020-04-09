Росгвардейцы изъяли у жителей Иркутской области 1338 единиц оружия

Владельцы нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия



Сотрудники Росгвардии Иркутской области в рамках работы по контролю за оборотом оружия с начала года изъяли у жителей региона 1338 единиц оружия и 380 штук патронов различного калибра.



Основная часть изъятого гладкоствольное оружие и оружие ограниченного поражения. Специалисты, прежде всего, проверили тех жителей Иркутской области, которые нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия.



Всего за 3 месяца инспекторами подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутской области и участковыми уполномоченными полиции проведено более 15 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами.



В результате, за различные нарушения правил хранения и использования оружия в отношении владельцев составлено 999 административных протоколов.



В рамках проверок сотрудники лицензионно-разрешительной работы разъясняли владельцам огнестрельного оружия правила безопасного обращения с оружием, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степени административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии по иркутской области.



В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано 76 140 владельцев, которые получили разрешение и лицензию на хранение и ношение оружия.

