Владельцы нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия
Сотрудники Росгвардии Иркутской области в рамках работы по контролю за оборотом оружия с начала года изъяли у жителей региона 1338 единиц оружия и 380 штук патронов различного калибра.
Основная часть изъятого гладкоствольное оружие и оружие ограниченного поражения. Специалисты, прежде всего, проверили тех жителей Иркутской области, которые нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия.
Всего за 3 месяца инспекторами подразделений лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Иркутской области и участковыми уполномоченными полиции проведено более 15 тысяч проверок обеспечения сохранности оружия гражданами и юридическими лицами.
В результате, за различные нарушения правил хранения и использования оружия в отношении владельцев составлено 999 административных протоколов.
В рамках проверок сотрудники лицензионно-разрешительной работы разъясняли владельцам огнестрельного оружия правила безопасного обращения с оружием, соблюдения сроков действия разрешительных документов, а также степени административной и уголовной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия, сообщает пресс-служба Росгвардии по иркутской области.
В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано 76 140 владельцев, которые получили разрешение и лицензию на хранение и ношение оружия.
Росгвардейцы изъяли у жителей Иркутской области 1338 единиц оружия
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Владельцы нарушили сроки перерегистрации разрешений на хранение и ношение оружия
Аферисты обманывали заводчиков французских бульдогов
«Байкал-Daily» поможет «вернуться в мой 2007-й» благодаря архивным фото Сергея Тарасенко
В России стартовала акция «Женское лицо Победы»
Тигрица Ириска вынуждена ежедневно принимать горсть таблеток
Глава Бурятии поручил выделить транспорт и организовать сопровождение
«Вот он, мой звёздный час», - отреагировал известный художник
Продолжаются работы по облицовке постамента гранитным камнем
О творческой лаборатории в Улан-Удэ, о том, каково быть драматургом сейчас, и многом другом рассказала в интервью известный российский драматург Анастасия Букреева
Действующими остаются ещё 10
Осуждённые женщины стали чаще убираться, проветривать помещения и менять марлевые маски
Пробы брали у кур «Улан-Удэнской птицефабрики»
Выздоровело около семисот человек
«Может так случиться, что потребуется кислород, и он спасёт чьи-то жизни», сказал Вадим Бредний
Прямой эфир пройдёт в официальном Instagram-аккаунте МЧС Иркутской области