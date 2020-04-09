Иркутске спасатели онлайн покажут, как спасти малыша в случае беды

Прямой эфир пройдёт в официальном Instagram-аккаунте МЧС Иркутской области



10 апреля в 11.00 в социальной сети Instagram в официальном аккаунте ГУ МЧС России по Иркутской области пройдёт первое занятие, способствующее овладению навыками оказания первой помощи. В прямом эфире специалисты расскажут и покажут, как спасти малыша, если с ним случалась беда.



- В условиях режима самоизоляции, обусловленного высоким риском распространения коронавирусной инфекции, многие предпочли заняться самообразованием. Получение знаний в области безопасности жизнедеятельности для большинства граждан стало приоритетным. Об этом свидетельствуют многочисленные запросы в адрес МЧС России. Пожарные, спасатели, врачи откликнулись на эту просьбу и решили провести уроки онлайн, - сообщают представители МЧС.



Занятие проведёт главный внештатный специалист министерства здравоохранения Иркутской области по первой помощи, кандидат медицинских наук, член Байкальской ассоциации специалистов скорой медицинской помощи и медицины катастроф Дмитрий Марченко.





