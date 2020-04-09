Жители села в Бурятии пожаловались на плохие дороги

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Жители села Новая Брянь Заиграевского района Бурятии пожаловались в прокуратуру, заявив, что в населённом пункте автомобильные дороги не оснащены техническими средствами регулирования дорожного движения.



Так, вблизи детского сад отсутствуют дорожные знаки об ограничении скорости и пешеходном переходе. На четырёх улицах села выявлены дефекты дорожного покрытия. Остановки общественного транспорта на улицах Русина и Ленина не оборудованы знаками и барьерным ограждением. Это создаёт угрозу безопасности движения пешеходов и транспортных средств.



Прокурор района в Заиграевский районный суд направил исковое заявление об обязании администрации муниципального образования «Новобрянское» устранить нарушения закона.



Суд исковые требования прокурора удовлетворил, обязав орган местного самоуправления обеспечить безопасные условия эксплуатации дорог.



Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

