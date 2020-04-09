Врезавшийся в опору грузовик обесточил дома улан-удэнцев

Авария случилась вчера вечером



Накануне, 8 апреля, в 20:30 грузовой автомобиль «Исудзу» врезался в электроопору № 11 в районе ул. п. Аэропорт, 20. В этой связи была отключена электроэнергия для замены железобетонной приставки и протяжки проводов.



Под отключение электроэнергии попали потребители 7 многоквартирных домов по ул. п. Аэропорт, д. 4, 13, 19, 16, 20, 17, 18 и один частный дом по ул. п. Аэропорт, 8. В 2:53 запитали всех потребителей. Время отключения составило более шести часов, сообщается в оперативной сводке по городу.

