В Бурятии может появиться «карта жителя региона»

Она будет содержать данные всех необходимых документов и обладать функциями банковской карты



В Бурятии могут появиться электронные карты родителя. Такое предложение было озвучено по итогам работы круглого стола «Повышение рождаемости и поддержка семей с детьми» открытого совещания «Наша Бурятия».



Как разъяснили авторы инициативы, цель карты – избавить семьи от постоянного сбора документов. Она должна содержать данные таких документов, как паспорт, свидетельство о рождении, полис ОМС для всех членов семьи, справка о доходе семьи, все справки по линии социальной защиты, пенсионного фонда (СНИЛС) и т.д. Карта родителя – это вид электронной базы со всеми документами, необходимыми для получения социальных услуг. С собой надо будет носить только паспорт и карту.



Вместе с тем, отделением Национального банка по Бурятии было озвучено предложение переименовать «карту родителя» на «карту жителя региона». Она является многофункциональной и обладает всеми функциями банковской карты с набором социально важных и удобных электронных сервисных приложений, в том числе имеет идентификационное приложение и возможность электронной подписи. Карта родителя может являться одним из приложений «карты жителя региона».



- Уже осуществлен свод видов социальных выплат для граждан по линии социальной защиты (14 выплат), Пенсионного фонда (7), республиканского агентства занятости (5). Всего 26 выплат для родителей. Проведено рабочее совещание с минпромторгом Бурятии и отделением Национального банка, на котором рассмотрены преимущества и недостатки создания такой карты, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.



В ведомстве добавили, что «карта жителя региона» будет презентована в ближайшее время.







