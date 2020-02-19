Герои России приедут в Иркутск на турнир по киокусинкай

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Соревнования посвящены памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга



В Иркутске во дворце спорта «Труд» 21 февраля пройдёт ежегодный открытый турнир по киокусинкай «Кубок Мужества», посвящённый памяти иркутян, погибших при исполнении воинского долга. Соревнования станут отборочными на всероссийские юношеские игры боевых искусств, которые состоятся в сентябре.



Турнир «Кубок Мужества» проводится среди спортсменов в пяти возрастных категориях: 10-11, 12-13, 14-15, 16-17 и 18 лет и старше. Соревнования будут проходить в личном зачёте в различных весовых категориях. Участниками турнира станут юноши и девушки из Иркутской области, Красноярского края, Республики Бурятия, а также заявку подали спортсмены из Монголии.



Победители будут награждены кубками, медалями и дипломами; призёры – медалями и дипломами. Кроме того, организаторы определят лучших спортсменов в двух номинациях: «За лучшую технику» и «За волю к победе». Для судей предусмотрено также две номинации: «Лучший рефери» и «Лучший боковой судья».



На открытие турнира приглашена мать героя Андрея Шерстянникова – Надежда Ивановна Шерстянникова. Ожидается приезд Героев России Евгения Зеленова и Андрея Мерзликина. Начало соревнований – в 10:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



Возрастное ограничение 6+