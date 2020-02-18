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Федеральное издание привело 10 фактов «за» путешествие по Бурятии

Федеральное издание привело 10 фактов «за» путешествие по Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Природу в Бурятии назвали «отличным миксом для незабываемого отпуска»

Издание Lenta.ru привело 10 фактов «за» отправиться в путешествие по Бурятии. Корреспондент задаётся вопросом, чем ещё интересна республика, помимо Байкала?

- Особая точка притяжения Бурятии — это озеро Байкал. Республике «принадлежит» его восточная часть, но пока большинство туристов больше связывают с этим природным феноменом скорее Иркутскую область, чем Бурятию. И напрасно! Бурятский берег Байкала отличают широкие песчаные пляжи, чего не увидеть на иркутской стороне, где пляжи галечные. Благодаря местным этносам и удивительному переплетению религий и культур, Бурятия — аутентичный, загадочный и атмосферный «байкальский» регион с неповторимой природой. Здесь есть самые разнообразные ландшафты: и горы, и степи, и тайга, и песчаные дюны, а также многочисленные озера и реки. Добавим чистый воздух и солнце 300 дней в году. Отличный микс для незабываемого отпуска, - подробно описывается в материале Lenta.ru.

Издание отмечает, что республика интересна для посещения круглый год.

- Ближайший повод отправиться в восточную столицу Байкала — Новый год по лунному календарю, который наступит в конце февраля. Для тех, кто ещё сомневается, знакомство с культурой Бурятии можно начать с концерта в Кремлёвском дворце съездов 25 и 26 февраля, - отмечает Lenta.ru.

В список 10 фактов «за» отправиться в путешествие по Бурятии входит Сагаалган, самый масштабный национальный праздник в республике. В статье подробно описывается, как проходит празднование Нового года по восточному календарю в регионе, а также обряд запуска «коней ветра удачи» («хии морин»).

Следующим пунктом идёт Иволгинский дацан.

- Сюда приезжают паломники и просто туристы со всего мира не только помолиться и полюбоваться храмовым комплексом — люди хотят увидеть нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова. В 1927 году монах ушёл в нирвану и был помещён, согласно своему завещанию, под землю, где провёл 75 лет в кедровом саркофаге. По оценкам судмедэкспертов тело не претерпело никаких изменений, учёные пришли к выводу, что нигде в мире больше нет тел в такой степени сохранности и ввели в науку понятие «феномен Хамбо-ламы Итигэлова». Верующие же называют его «Драгоценное Неиссякаемое Тело», - рассказывает корреспондент.

В список чудес Бурятии входит Баргузинская долина («Удивительный край с разнообразными ландшафтами. Непроходимая тайга, смешанные леса, небольшие пустыни, высокогорные тундры, множество озер, минеральные источники, и конечно Байкал»), лечебные источники, туристический этнокомплекс в Ацагатской долине, путешествие в деревню к семейским, Кяхта (маленький городок на краю России с удивительной судьбой), горнолыжные курорты республики (горы Мамай, Соболиная и Бычья) и музыкальный фестиваль «Голос кочевников».
туризм СМИ
 
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