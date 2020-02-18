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Конкурс рецензий на книги о войне проходит в Бурятии

Конкурс рецензий на книги о войне проходит в Бурятии
Общество, 
Работы принимают до 4 мая

Конкурс рецензий на книги о войне стартовал в Бурятии. Конкурс проходит в рамках Дней славянской письменности и культуры и посвящён 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Приём работ будет проводиться с 17 февраля по 4 мая 2020 года.

Конкурс проводится в возрастных группах:
- 8-10 лет;
- 11-14 лет;
- 15-16 лет.

Все желающие могут принять участие вне конкурса.

Для участия в творческом состязании необходимо написать рецензию на любое произведение о Великой Отечественной войне и направить её в адрес оргкомитета согласно требованиям.

- Термин recensio имеет латинские корни и означает «рассмотрение, отзыв о чём-либо», поэтому основная задача рецензента – оценка произведения, его достоинств и недостатков. Главное при написании – объективность, справедливость и беспристрастность, - отметили в Национальной библиотеке Бурятии.

Рекомендуемый план написания рецензии:

- данные об авторе, названии и т. д.;
- краткий пересказ содержания (одно-два предложения);
- отзыв-впечатление о прочитанном;
- критический анализ: оценка формы, содержания, особенностей построения композиции, мастерства автора и стиля изложения;
- выделение достоинств и недостатков;
- аргументированная оценка всего произведения.

Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, отдел обслуживания пользователей Национальной библиотеки республики, тел. 8 (3012) 21-54-13 и по e-mail: nacbibl@yandex.ru.

С положением по конкурсу можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки.





конкурс книги
 
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