Конкурс рецензий на книги о войне проходит в Бурятии

Работы принимают до 4 мая



Конкурс рецензий на книги о войне стартовал в Бурятии. Конкурс проходит в рамках Дней славянской письменности и культуры и посвящён 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.



Приём работ будет проводиться с 17 февраля по 4 мая 2020 года.



Конкурс проводится в возрастных группах:

- 8-10 лет;

- 11-14 лет;

- 15-16 лет.



Все желающие могут принять участие вне конкурса.



Для участия в творческом состязании необходимо написать рецензию на любое произведение о Великой Отечественной войне и направить её в адрес оргкомитета согласно требованиям.



- Термин recensio имеет латинские корни и означает «рассмотрение, отзыв о чём-либо», поэтому основная задача рецензента – оценка произведения, его достоинств и недостатков. Главное при написании – объективность, справедливость и беспристрастность, - отметили в Национальной библиотеке Бурятии.



Рекомендуемый план написания рецензии:



- данные об авторе, названии и т. д.;

- краткий пересказ содержания (одно-два предложения);

- отзыв-впечатление о прочитанном;

- критический анализ: оценка формы, содержания, особенностей построения композиции, мастерства автора и стиля изложения;

- выделение достоинств и недостатков;

- аргументированная оценка всего произведения.



Заявки на участие в конкурсе и работы принимаются по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 4, отдел обслуживания пользователей Национальной библиотеки республики, тел. 8 (3012) 21-54-13 и по e-mail: nacbibl@yandex.ru.



С положением по конкурсу можно ознакомиться на сайте Национальной библиотеки.











