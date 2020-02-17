Жених появился в канун Дня все влюблённых
Самочка нильского крылана по кличке Мыша была отдана в Иркутский зоосад частным владельцем пару лет назад. Сотрудники соорудили животному вольер с комфортными условиями и кормили Мышу согласно предписанному рациону. Единственным, но очень существенным недостатком пребывания крылана в Зоосаде было то, что этот социальный зверек, нуждающийся в общении, жил один.
Незадолго до Дня всех влюблённых появилась возможность приобрести нашей Мыше пару. По словам сотрудников зоосада, поначалу новые соседи проявляли взаимную настороженность.
- Висели вниз головой на разных ярусах вольера, иногда даже демонстрировали признаки агрессии. Но через несколько дней совместного существования парочка стала совместно питаться и спать в обнимку, укрывая друг друга своими большими крыльями. Свежеиспечённый кавалер стал защищать Мышу от попыток людей приблизиться к ней. Раньше она спокойно шла на руки к сотрудникам Зоосада, сейчас погладить Мышу удаётся очень редко из-за ревности самца, - отмечают сотрудники.
По словам специалистов, крыланам крайне важно общение с сородичами, в природе они живут группами. Ночное время эти животные используют для поиска пищи и перелётов, днём же спят, сбившись в кучу, в дуплах деревьев, заброшенных постройках или пещерах. Также во время отдыха крыланы выясняют отношения: облизывают, чешут соседей, иногда кусают их.
Мыше сейчас чуть больше двух лет, самец немного моложе её.
- Это значит, что им предстоит довольно долгая совместная жизнь: возраст нильских крыланов может достигать 20 лет, - заключили в зоосаду.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее появился дикобраз-самочка, которая станет невестой для своего сородича.
В Иркутске самочка нильского крылана обрела пару
Общество, Фото:
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