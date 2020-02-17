 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Февраля

16 Февраля

Популярное

В Иркутске самочка нильского крылана обрела пару

В Иркутске самочка нильского крылана обрела пару
Общество,  Фото:Иркутская зоогалерея
Жених появился в канун Дня все влюблённых

Самочка нильского крылана по кличке Мыша была отдана в Иркутский зоосад частным владельцем пару лет назад. Сотрудники соорудили животному вольер с комфортными условиями и кормили Мышу согласно предписанному рациону. Единственным, но очень существенным недостатком пребывания крылана в Зоосаде было то, что этот социальный зверек, нуждающийся в общении, жил один.

Незадолго до Дня всех влюблённых появилась возможность приобрести нашей Мыше пару. По словам сотрудников зоосада, поначалу новые соседи проявляли взаимную настороженность.

- Висели вниз головой на разных ярусах вольера, иногда даже демонстрировали признаки агрессии. Но через несколько дней совместного существования парочка стала совместно питаться и спать в обнимку, укрывая друг друга своими большими крыльями. Свежеиспечённый кавалер стал защищать Мышу от попыток людей приблизиться к ней. Раньше она спокойно шла на руки к сотрудникам Зоосада, сейчас погладить Мышу удаётся очень редко из-за ревности самца, - отмечают сотрудники.

По словам специалистов, крыланам крайне важно общение с сородичами, в природе они живут группами. Ночное время эти животные используют для поиска пищи и перелётов, днём же спят, сбившись в кучу, в дуплах деревьев, заброшенных постройках или пещерах. Также во время отдыха крыланы выясняют отношения: облизывают, чешут соседей, иногда кусают их.

Мыше сейчас чуть больше двух лет, самец немного моложе её.

- Это значит, что им предстоит довольно долгая совместная жизнь: возраст нильских крыланов может достигать 20 лет, - заключили в зоосаду.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее появился дикобраз-самочка, которая станет невестой для своего сородича.
дикие животные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
Сотрудники УФСИН в Бурятии соревновались на лыжне
Общество, 17.02.2020
Соревнования проходили в «Снежинке»
В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки
В Иркутске раньше обычного проснулись барсуки
Общество, 17.02.2020
Ранний выход из спячки вызван потеплением
Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России
Бурятские лучники завоевали девять медалей Кубка России
Общество, 17.02.2020
Соревнования проходили с 11 по 16 февраля в Алексине
В Бурятии танкисты упражняются в стрельбе всеми возможными способами
В Бурятии танкисты упражняются в стрельбе всеми возможными способами
Общество, 17.02.2020
Танковые экипажи выполняют весь комплекс упражнений в одном заезде
Полицейским года в Бурятии стал борец с наркопреступностью
Полицейским года в Бурятии стал борец с наркопреступностью
Общество, 17.02.2020
В Бурятии наградили победителей конкурса МВД «Признание». ВИДЕО
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Супруги проиграли спор и пробежали по Улан-Удэ в трусах
Общество, 17.02.2020
«Было страшно, стыдно и весело одновременно», - поделилась девушка. ВИДЕО (18+)
В Бурятии открыли новую амбулаторию взамен сгоревшей
В Бурятии открыли новую амбулаторию взамен сгоревшей
Общество, 17.02.2020
Стоимость объекта составила 42 миллиона рублей  
В Улан-Удэ полицейские провели общешкольное собрание
В Улан-Удэ полицейские провели общешкольное собрание
Общество, 17.02.2020
Полицейские рассказали родителям школьников о нарушениях среди подростков
Молодых учёных Бурятии возглавил землеустроитель
Молодых учёных Бурятии возглавил землеустроитель
Общество, 17.02.2020
13 февраля состоялась отчётно-выборная конференция РОО «Совет молодых учёных Бурятии»
В Бурятии протестуют против охоты на бакланов
В Бурятии протестуют против охоты на бакланов
Общество, 17.02.2020
По мнению учёного, негативное влияние бакланов на экосистему Байкала сильно преувеличено
В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
В Улан-Удэ поставят «хулиганского» «Онегина»
Общество, 17.02.2020
20, 21 и 22 марта в Государственном русском драматическом театре им.Н.А.Бестужева состоятся премьерные показы спектакля «Онегин» (16+)
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
В Улан-Удэ щенки живут в раскопанной могиле
Общество, 17.02.2020
Пользователи Сети обсуждают фотографии с щенками на кладбище
На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
На максимальную глубину Байкала хотят спустить «Рифты»
Общество, 17.02.2020
Учёные готовят программу новых глубоководных исследований Байкала
Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Уроженка Бурятии снялась в корейской телепередаче
Общество, 17.02.2020
Евгения рассказала о различиях Кореи и России в культуре свиданий

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^