«К своему будущему мужу ей переезжать ещё рано», отмечают сотрудники
Как сообщал «Байкал-Daily», в Иркутской зоогалерее пополнение. В зоопарке появился дикобраз-самочка, которая станет невестой для своего сородича.
Сегодня в День всех влюблённых сотрудники подробно рассказали о новенькой.
- Наша новенькая - малышка Ёлочка. Наконец-то посетители могут увидеть какими малюсенькими бывают дикобразы. Ей всего 3,5 месяца, и на фоне морских свинок с детёнышами она вовсе не выглядит гигантом. Конечно, к своему будущему мужу ей переезжать ещё очень рано, поэтому пока, как минимум до лета, дикобразов увидеть можно будет сразу в двух филиалах. Чушик, как всегда, живёт на Фортуне, а Ёлочка - в Доме природы. Кстати, приехала она по обмену из Свердловской области, успешно прошла карантин и уже полностью освоилась на новом месте. Приходите посмотреть на это чудо, дети растут очень быстро, - пишут специалисты.
Пользователи спросили, на кого обменяли Ёлочку.
«На самца дикобраза. У нас оказалось два мужика, вместо пары», отмечают сотрудники зоогалереи.
В Иркутской зоогалерее рассказали о невесте дикобраза – Ёлочке
Общество, Фото:
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