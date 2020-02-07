Жителей Бурятии просят не хранить газовые баллоны на лестнице

Специалисты дали советы по эксплуатации газового оборудования
В Бурятии отсутствует централизованное газоснабжение, но многие жители, индивидуальные предприниматели, работники организаций используют стационарные газовые плиты, отопительные котлы и автомобили с газобаллонным оборудованием. Сотрудники МЧС напомнили общие требования при эксплуатации газового оборудования.
Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.
Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять их включёнными без присмотра, а также устанавливать, размещать мебель и другие горючие предметы, и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали - при нависании этих предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами.
Газовые баллоны для бытовых газовых приборов, в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок, за исключением одного баллона объёмом не более 5 литров, подключённого к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках: шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом».
Рекомендуется постоянно следить за состоянием газового оборудования. Неисправное газовое оборудование опасно для жизни и может привести к непоправимым последствиям, сообщает пресс-служба МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 26 октября 2019 года в в Ethno Cafe на улице Ленина в Улан-Удэ взорвался баллон с газом. Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Пострадали 12 человек, в том числе 17-летний официант.
Жителей Бурятии просят не хранить газовые баллоны на лестнице
Общество, Фото:
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