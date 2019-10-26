В Улан-Удэ число пострадавших при взрыве в кафе выросло до 12-ти

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в 8.40 часов на улан-удэнском «Арбате» произошёл взрыв газового баллона в популярном Ethno Cafe. Взрывной волной выбило стёкла, осколки усыпали улицу. Очевидцы рассказывали, что раненые выходили на улицу все в крови.
Сперва была информация о семи пострадавших. В настоящее время их число выросло до 12-ти.
В том числе пострадал один несовершеннолетний, подросток 17 лет, который подрабатывал в кафе. Он доставлен с ожогами в детскую республиканскую клиническую больницу. Сейчас находится в отделении реанимации, сообщила и.о. главного врача Территориального центра медицины катастроф Ольга Рипп.
- Он находится в стабильно тяжёлом состоянии. У него зафиксированы ожоги и оскольчатые поражения, - уточнили в министерстве здравоохранения Бурятии.
Взрослые госпитализированы в БСМП. Состояние одной женщины оценивается как тяжёлое, она находится в реанимации.
Две женщины госпитализированы в отделение гнойной хирургии. Их состояние средней степени тяжести.
Ещё три человека в настоящее время проходят медицинское обследование.
- Пять пострадавших отказались от госпитализации, - сообщила Ольга Рипп.
В минздраве уточняют, что у самого тяжёлого пострадавшего зафиксировано 60% ожогов тела.