В Прибайкальском районе Бурятии установят больше фотоловушек

Лесники и лесопользователи обсудили важные вопросы



В Прибайкальском районе Бурятии лесные инспекторы и арендаторы леса приняли решение об увеличении количества установленных фотоловушек. Также решено проводить больше рейдов, в том числе совместно с арендаторами.



Вопросы обсудили на совместном совещании, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



В обсуждении вопросов приняли участие заместитель руководителя агентства лесного хозяйства Виктор Томин и представители Прибайкальского лесничества и лесхоза.

