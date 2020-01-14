Жамсаран Цыдыпов уступил пол-очка победителю турнира
13 января в Новосибирской области завершился первый этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» – «Мемориал академика Л.С. Сандахчиева». В турнире в посёлке Кольцово приняли участие 286 шахматистов со всей России, в том числе большое количество гроссмейстеров и мастеров.
Второе место на соревнованиях завоевал гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов, набравший 8,5 очков. Он уступил победу хозяину поля Дмитрию Бочарову, выигравшему мемориал с результатом 9 из 11.
В турнире также приняли участие ещё 7 бурятских шахматистов: Тимур Иванов, Тамерлан Чындыгыр, Дарима Саргаева, Алдар Тыхеев, Роман Сымбелов, Сойжина Комиссарова и Яна Жапова. Юные шахматисты участвовали в сборах гроссмейстерского центра «Сибирь» с 4 по 10 января по приглашению президента федерации шахмат Новосибирской области Павла Малетина. В рамках сборов проходили сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, где победу над Александром Рязанцевым одержала Яна Жапова, над Павлом Малетиным – Роман Сымбелов. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.
Шахматист из Бурятии стал вторым в «Рапид Гран-При России»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В них примут участие юноши 2006-2007 гг.р., мальчики и девочки 2008-2009 гг.р.
Стартовал конкурс работ авторов, проживающих в республике
Освящение купели пройдёт 19 января в 10:00
Димчик Ринчинов взял «серебро» в весовой категории 57 кг
Пара отметила 50-летие совместной жизни
Победу одержали Яна Енина и Александр Кондрашин
Матушка подарила заключённым рождественские подарки
Также ему отправили бандероль
Крещенские купания горожанам организуют недалеко от Одигитриевского собора
Переход на них добровольный
За декабрь улан-удэнцы звонили в диспетчерскую службу по поводу теплоснабжения 467 раз
Должника чуть не объявили в розыск
«Выясним, кто из нас лучший в Байкальском регионе?», - пишет боец
Праздничные деревья послужат подстилкой и кормом для животных
Комитет по образованию прокомментировал ажиотаж, связанный с набором в новые детсады