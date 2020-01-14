Шахматист из Бурятии стал вторым в «Рапид Гран-При России»

Общество, Фото: Федерация шахмат России

Жамсаран Цыдыпов уступил пол-очка победителю турнира



13 января в Новосибирской области завершился первый этап всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-При России» – «Мемориал академика Л.С. Сандахчиева». В турнире в посёлке Кольцово приняли участие 286 шахматистов со всей России, в том числе большое количество гроссмейстеров и мастеров.



Второе место на соревнованиях завоевал гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов, набравший 8,5 очков. Он уступил победу хозяину поля Дмитрию Бочарову, выигравшему мемориал с результатом 9 из 11.



В турнире также приняли участие ещё 7 бурятских шахматистов: Тимур Иванов, Тамерлан Чындыгыр, Дарима Саргаева, Алдар Тыхеев, Роман Сымбелов, Сойжина Комиссарова и Яна Жапова. Юные шахматисты участвовали в сборах гроссмейстерского центра «Сибирь» с 4 по 10 января по приглашению президента федерации шахмат Новосибирской области Павла Малетина. В рамках сборов проходили сеансы одновременной игры с гроссмейстерами, где победу над Александром Рязанцевым одержала Яна Жапова, над Павлом Малетиным – Роман Сымбелов. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат РБ.

