В Усть-Ордынский округ поступили новые учебно-методические комплексы
Новые учебно-методические комплексы (УМК) для первого класса по предмету «Бурятский язык» поступили в администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа. Первой школой, куда были доставлены учебники, стала Корсукская общеобразовательная школа Эхирит-Булагатского района.
В ближайшее время 1,5 тысячи УМК, состоящих из учебных пособий, рабочих тетрадей, методических рекомендаций для учителей, учебников для чтения и аудиоприложений, будут распределены между образовательными организациями УОБО, Ольхонского района и села Одинск Ангарского муниципального района, в которых ведётся преподавание бурятского языка.
По словам замгубернатора Иркутской области – руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолия Прокопьева, уникальность нового учебно-методического комплекса состоит в том, что он составлен с учётом языковых (диалектных) особенностей региона. Кроме того, первоклассники впервые будут заниматься по учебникам, в которых написано о знаменитых земляках, упоминаются местные географические названия.
Также он рассказал, что в настоящее время подготовлена рукопись УМК для 2 класса, в дальнейшем планируется выпуск учебно-методических комплексов для 3–9 классов. Эту работу продолжит рабочая группа, в которую входят сотрудники института развития образования Иркутской области, центра сохранения и развития бурятского языка Восточного института Бурятского госуниверситета, преподаватели бурятского языка и литературы из шести районов УОБО. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области будут учить бурятский с учётом диалектных особенностей
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