Танцоры «Best Crew» из Бурятии стали лауреатами международного фестиваля

Коллектив был представлен в трёх номинациях



С 3 по 6 ноября в Новосибирске проходил V международный фестиваль-конкурс «Сердце Сибири», более 400 участников из 12 городов России и Казахстана приняли участие в конкурсе. В их числе оказались и участники танцевального коллектива «Best Crew» автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Прибайкальского района.



Коллектив в составе более 30 участников был представлен в трёх возрастных категориях-номинациях «детский танец», «народный танец» и «народный стилизованный танец» и в каждой были удостоены звания «лауреат», одни лауреаты II степени и двое III степени.



- Девочки выступили очень достойно, с профессионализмом показали культуру танца характерную нашей Республике Бурятия. Коллектив уже не первый год выезжает за пределы нашей республики и достойно её представляет, - сообщает Прибайкальский Центр культуры.



