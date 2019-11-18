В Бурятии наградили лучшие детские лагеря

Победители получили денежные сертификаты
В Бурятии прошла третья часть подведения итогов оздоровительной кампании 2019 года. Церемонию награждения лучших детских лагерей республики провели в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерство спорта и молодёжной политики РБ.
В банкетном зале гостиницы «Бурятия» чествовали места детства по следующим номинациям:
Номинация «Лучший лагерь дневного пребывания, расположенный в сельской местности»
- III место и денежный приз в размере 5 000 рублей – ЛДП «Фабрика звезд» Витимской СОШ (МО «Баунтовский эвенкийский район»);
- II место и денежный приз в размере 7 000 рублей – ЛДП Наушкинской СОШ (МО «Кяхтинский район»);
- I место и денежный приз 12 000 рублей – ЛДП Турунтаевской СОШ №1 (МО «Прибайкальский район»).
Номинация «Лучший лагерь дневного пребывания, расположенный в городской местности»
- II место и денежный приз в размере 7 000 рублей – ЛДП «Театр под открытым небом» СОШ №44 (г. Улан-Удэ);
- I место и денежный приз в размере 12 000 рублей – летний профильный археологический лагерь «Артефактум: наследие прошлого» СОШ №1 (г. Улан-Удэ).
Номинация «Лучший палаточный лагерь»
-III место и денежный приз в размере 5 000 рублей – палаточный туристско-спортивный лагерь «Романтик» Гильбиринской СОШ (МО «Иволгинский район»);
-II место и денежный приз в размере 7 000 рублей – палаточный лагерь «Дороги, которые мы выбираем» дома творчества Октябрьского района (г. Улан-Удэ);
-I место и денежный приз в размере 12 000 рублей – центр юношеского туризма и краеведения (МО «Тункинский район»).
Номинация «Лучший лагерь труда и отдыха»
- III место и денежный приз в размере 5 000 рублей – ЛТО «Чайка» центра дополнительного образования «Эдельвейс» (г. Улан-Удэ»);
- III место и денежный приз в размере 5 000 рублей – ЛТО «Энтузиаст» Зун-Муринской СОШ (МО «Тункинский район»);
- II место и денежный приз в размере 7 000 рублей – ЛТО «Юность» Усть-Кяхтинской СОШ (МО «Кяхтинский район»);
- I место и денежный приз в размере 12 000 рублей – ЛТО Загустайской СОШ (МО «Селенгинский район»).
Номинация «Лучший загородный оздоровительный лагерь»
- III место и денежный приз в размере 7 000 рублей – детский оздоровительный центр «Родник»» (г. Улан-Удэ);
- II место и денежный приз в размере 10 000 рублей – детский оздоровительный лагерь «Берёзка» при БРО «Профсоюз работников здравоохранения»;
- I место и денежный приз в размере 20 000 рублей – детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» (г. Улан-Удэ).
Специальная номинация «Лучший педагогический коллектив детского оздоровительного лагеря»
- денежный приз в размере 5 000 рублей – детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» г. Улан-Удэ.
В Бурятии наградили лучшие детские лагеря
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Победители получили денежные сертификаты
Мероприятие приурочили ко Дню толерантности
Злоумышленник повалил на землю женщину и отобрал сумку
Им рассказали, как правильно тренироваться, чтобы достичь желаемых результатов
Языком пластики здесь будет рассказываться история встречи двух родственных душ
Очередь на получение бесплатных участков движется с черепашьей скоростью
Мероприятие состоится в Художественном музее имени Сампилова с 20 по 29 ноября
Злоумышленника удалось поймать благодаря смс-сообщению о снятии денег с украденной карты
В древесине нашли живые личинки малого чёрного елового усача
Мероприятие прошло в рамках Международного дня толерантности
Заявки подали около 300 спортсменов из 23 регионов
Министр природных ресурсов России проверил уровень подготовки инспекторов заповедников и национальных парков
Однако по северным районам сохранятся низкие температуры
Героем композиции оказалась стала реставратор по живописи Виктория Рабжаева
В селе Бичура провели акцию «У каждой дороги своя история»