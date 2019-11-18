В Бурятии наградили лучшие детские лагеря

Победители получили денежные сертификаты



В Бурятии прошла третья часть подведения итогов оздоровительной кампании 2019 года. Церемонию награждения лучших детских лагерей республики провели в Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерство спорта и молодёжной политики РБ.



В банкетном зале гостиницы «Бурятия» чествовали места детства по следующим номинациям:



Номинация «Лучший лагерь дневного пребывания, расположенный в сельской местности»

- III место и денежный приз в размере 5 000 рублей – ЛДП «Фабрика звезд» Витимской СОШ (МО «Баунтовский эвенкийский район»);

- II место и денежный приз в размере 7 000 рублей – ЛДП Наушкинской СОШ (МО «Кяхтинский район»);

- I место и денежный приз 12 000 рублей – ЛДП Турунтаевской СОШ №1 (МО «Прибайкальский район»).



Номинация «Лучший лагерь дневного пребывания, расположенный в городской местности»

- II место и денежный приз в размере 7 000 рублей – ЛДП «Театр под открытым небом» СОШ №44 (г. Улан-Удэ);

- I место и денежный приз в размере 12 000 рублей – летний профильный археологический лагерь «Артефактум: наследие прошлого» СОШ №1 (г. Улан-Удэ).



Номинация «Лучший палаточный лагерь»

-III место и денежный приз в размере 5 000 рублей – палаточный туристско-спортивный лагерь «Романтик» Гильбиринской СОШ (МО «Иволгинский район»);

-II место и денежный приз в размере 7 000 рублей – палаточный лагерь «Дороги, которые мы выбираем» дома творчества Октябрьского района (г. Улан-Удэ);

-I место и денежный приз в размере 12 000 рублей – центр юношеского туризма и краеведения (МО «Тункинский район»).



Номинация «Лучший лагерь труда и отдыха»

- III место и денежный приз в размере 5 000 рублей – ЛТО «Чайка» центра дополнительного образования «Эдельвейс» (г. Улан-Удэ»);

- III место и денежный приз в размере 5 000 рублей – ЛТО «Энтузиаст» Зун-Муринской СОШ (МО «Тункинский район»);

- II место и денежный приз в размере 7 000 рублей – ЛТО «Юность» Усть-Кяхтинской СОШ (МО «Кяхтинский район»);

- I место и денежный приз в размере 12 000 рублей – ЛТО Загустайской СОШ (МО «Селенгинский район»).



Номинация «Лучший загородный оздоровительный лагерь»

- III место и денежный приз в размере 7 000 рублей – детский оздоровительный центр «Родник»» (г. Улан-Удэ);

- II место и денежный приз в размере 10 000 рублей – детский оздоровительный лагерь «Берёзка» при БРО «Профсоюз работников здравоохранения»;

- I место и денежный приз в размере 20 000 рублей – детский оздоровительно-образовательный центр «Рассвет» (г. Улан-Удэ).



Специальная номинация «Лучший педагогический коллектив детского оздоровительного лагеря»

- денежный приз в размере 5 000 рублей – детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк» г. Улан-Удэ.

