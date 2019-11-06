В Бурятии инспекторы ГИБДД смогут проверять качество дорог













В Бурятии сотрудникам ГИБДД поступили специальные технические средства измерений, используемые для контроля за безопасностью при эксплуатации автомобильных дорог. Оборудование закупили в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Всего получено семь приборов для измерения освещённости дорожного покрытия (люксметры «ТКА-люкс»), пять приборов для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин (рейка дорожная универсальная «РДУ Кондор»), восемь курвиметров полевых дорожных (КП-230 РДТ) и прибор по измерению коэффициента сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием (ИКСп-РДТ).Специальные технические средства в ближайшее время будут переданы в территориальные подразделениям Госавтоинспекции Бурятии.В октябре в рамках учебно-методических сборов сотрудники дорожного надзора прошли обучение по применению техники в практической деятельности, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.